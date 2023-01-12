Будинок-герой: у Берестянці відновили дім, в якому під час окупації живцем згоріли двадцять російських солдатів

У Бучанському районі Київської області завершився ремонт чергового будинку, який навесні був майже повністю знищений через війну росії проти України.

За підтримки волонтерської організації "Медіаоборона", забудовника Володимира Хоменка та нардепа Олександра Дубінського, в будівлі всього за шість днів повністю відновили дах, встановили вікна та двері.

Навесні цей дім став дорогою до пекла для двох десятків російських окупантів. Тоді будинок окупували "строковики", адже перед самим початком війни власник житла Володимир Терещук поїхав на двотижневу вахту до Києва. І тоді замість двох тижнів він три місяці мешкав у бомбосховищі на роботі.

Тим часом у його рідній оселі облаштувалися близько двадцяти солдатів.

"Вони забрали цей будинок, тут жили, тут пили, тут грілися. Пограбували сусідній магазин. Спали на ліжку, на підлозі, навіть у погребі. В мене дров було куча, вони їх кололи і кидали у грубу через маленькі дверцята", – розповів власник будинку Володимир.

Одного вечора росіяни вчергове порушили правила протипожежної безпеки, через що згоріли живцем.

"Може, впала якась жаринка. Якось не впоралися з тою грубкою – і згоріли. Будинок – разом із ними. Казали люди, горіло дві доби, йшли іскри через трубу. В мене хоч стіни осталися. У людей взагалі нічого", – розповідає господар.

Згідно з експертним оцінюванням, яке організували волонтери, будівля була зруйнована на 95%. Звісно, для історії та звітів чиновників, – це черговий "об’єкт пошкодженої інфраструктури". Але не для Володимира.

"Ми цей будинок будували власними руками. Покійний батько, я, брат, хрещений брата. І коли я побачив хату, мені ком під горло підійшов. Я глянув, по коліна битої цегли, сміття", – згадує зі сльозами на очах чоловік.

Влітку Володимир своїми силами зміг відбудувати стіни, але для зими такого ремонту було замало. Тому за підтримки волонтерів, нардепа Олександра Дубінського та забудовника Володимира Хоменка в цьому будинку зробили новий дах, а також встановили вікна і двері.

"Коли я приїхав на Київщину та подивився, що тут робиться, то вирішив взятися до ремонту будинків, насамперед багатодітних родин, малозабезпечених та пенсіонерів. У них просто немає можливості самотужки відновити свої будинки", – пояснює Володимир Хоменко.

"Ми бачимо дружнє ставлення. Приходять сусіди, допомагають будівельникам. Годують їх, десь подають цвяхи для того, щоб щось робилося швидше", – розповів засновник проєкту "Медіаоборона" Олександр Дубінський.

З якими складнощами зіткнулися будівельники та чому Володимир пишається своєю грубою, дивіться в сюжеті.

Читайте також