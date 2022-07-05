Будинок, що згорів, і стіни-вишиванки: дизайнери з Бучі отримали нагороду на найпрестижнішому шоу садів у Лондоні

Будинок, що згорів, і стіни-вишиванки: дизайнери з Бучі отримали нагороду на найпрестижнішому шоу садів у Лондоні

Вікторія та Олексій Манойло отримали нагороду Best In Show for Global Impact королівського садівничого товариства.

Королівське садівниче товариство (RHS) було засноване у 1804 році і є найбільшою садівницькою благодійною організацією Великобританії. На одному з найпрестижніших садових шоу світу ландшафтні дизайнери репрезентують свої садові композиції, які оцінює суворе журі.

Фото: Associated Press

Цього року у шоу взяли участь дизайнери з Бучі Вікторія та Олексій Манойло. У роботі над шоу-садом українцям допомогла відома ландшафтна дизайнерка Керрі Престон. До них приєдналися колеги-дизайнери Енора Ельмозніно та Тесс Крюс.

Творча група представила дуже гарну і пронизливу композицію, що складається з залишків згорілого будинку, в якому замість стін між балками, що обгоріли, натягнуті рушники з традиційною українською вишивкою в чорно-біло-червоній гамі. Навколо будинку – поле ячменю, мальви, польові бур'яни та дикі фруктові дерева, які є частиною саду «Що не горить». Сад символізує культуру, спадщину та ландшафт України, життя та самобутність українського народу – все, що нині намагається знищити Росія.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Цього року темою виставки була цілюща сила садівництва. І тому композиція "Що не горить" якнайточніше відповідала тематиці. У саду "Що не горить" показано українську культуру та силу, а також надії на майбутнє.

Фото: Associated Press

Сад «Що не горить» допоможе дизайнерам зібрати кошти на відновлення українських парків та садів.

Раніше захід відвідала Кетрін, герцогиня Кембриджська, візит якої показує важливість та значущість заходу.

Фото: Associated Press

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