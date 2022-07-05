Будинок, що згорів, і стіни-вишиванки: дизайнери з Бучі отримали нагороду на найпрестижнішому шоу садів у Лондоні

Вікторія та Олексій Манойло отримали нагороду Best In Show for Global Impact королівського садівничого товариства.
Королівське садівниче товариство (RHS) було засноване у 1804 році і є найбільшою садівницькою благодійною організацією Великобританії. На одному з найпрестижніших садових шоу світу ландшафтні дизайнери репрезентують свої садові композиції, які оцінює суворе журі.
Цього року у шоу взяли участь дизайнери з Бучі Вікторія та Олексій Манойло. У роботі над шоу-садом українцям допомогла відома ландшафтна дизайнерка Керрі Престон. До них приєдналися колеги-дизайнери Енора Ельмозніно та Тесс Крюс.
Творча група представила дуже гарну і пронизливу композицію, що складається з залишків згорілого будинку, в якому замість стін між балками, що обгоріли, натягнуті рушники з традиційною українською вишивкою в чорно-біло-червоній гамі. Навколо будинку – поле ячменю, мальви, польові бур'яни та дикі фруктові дерева, які є частиною саду «Що не горить». Сад символізує культуру, спадщину та ландшафт України, життя та самобутність українського народу – все, що нині намагається знищити Росія.
Цього року темою виставки була цілюща сила садівництва. І тому композиція "Що не горить" якнайточніше відповідала тематиці. У саду "Що не горить" показано українську культуру та силу, а також надії на майбутнє.
Сад «Що не горить» допоможе дизайнерам зібрати кошти на відновлення українських парків та садів.
Раніше захід відвідала Кетрін, герцогиня Кембриджська, візит якої показує важливість та значущість заходу.
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