"Буду космонавтом": пес Патрон похизувався модною теплою обновкою

Відомий собака-піротехнік приміряв стильний комбінезон, який його зігріває у прохолодні дні під час прогулянки.

Пес Патрон похизувався обновкою зі свого гардеробу – стильним сіро-синім комбінезоном з капюшоном.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Потрібно утеплюватись…сказали мої люди і запихнули мене в комбінезон. Буду космонавтом.

У вас є теплі речі? Про них дуже важливо подбати вже саме зараз. Шкарпетки, взуття, куртки. І, до речі, якщо у вас є дитячі і дорослі речі, які ви планували кудись віддати — пропоную віддати їх волонтерам чи в центри для переселенців (попередньо спитавши, що саме потребують і не потрібно нести старі порвані речі, прошу).

Маю надію, зима змилується, і не буде хурделити з -20. Але погода і вороги невблаганні, тому на всяк випадок дістав всі свої покривальця.

О, а ще у вас є такі смішні штуки резинові грілки чи як вони. Що воду заливаєш гарячу і кладеш в ліжечко. Може є і собачі такі? У формі качечки, хех. Всім теплий лизь", - написав Патрон у дописі.

Нагадаємо, минулого разу собака-піротехнік показав знімок із тревел-блогером Антоном Птушкіним.

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