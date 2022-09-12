Будуть у надійних руках: стало відомо, хто подбає про коргі королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II дуже любила собак, і особливо собак породи коргі та доргі. На момент смерті у Її Величності залишилося два коргі та ще два собаки – доргі та кокер-спаніель. Стало відомо, хто ж опікуватиметься вихованцями після смерті королеви.

Середній син Єлизавети II – принц Ендрю, який, до речі, завжди був її улюбленцем, заявив, що разом з ексдружиною Сарою Йоркською доглядатимуть двох улюблених коргі королеви – Міку і Сенді. Виявляється, це Сара допомагала Ендрю вибирати цих цуценят, коли він вирішив подарувати їхній королеві після того, як помер принц Філіп.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Як повідомляє Daily Mail, учора ввечері прессекретар герцога Йоркського підтвердив, що двоє собак житимуть у Королівській ложі у Віндзорі, де проживає розлучена пара.

Раніше багато хто припускав, що саме так і буде, оскільки Сара та Ендрю вигулювали собак уже протягом кількох місяців, оскільки Єлизаветі II нездужалося.

Мік був названий на честь озера Лох Муїк біля маєтку Балморал, де у четвер померла королева. Фергуса було названо на честь дядька монарха, який загинув під час битви під час Першої світової війни.

Королева Єлизавета II з собаками породи коргі / Фото: Getty Images

Фергус помер лише через п'ять місяців (через проблеми із серцем), і пізніше його замінив новий коргі на ім'я Сенді. Його Єлизаветі II як подарунок вручили на 95-річчя принц Ендрю та його дочки — принцеси Беатріс та Євгенія.

Нагадаємо, що 2010 року королева Єлизавета II вирішила, що більше не заводитиме коргі, оскільки не хоче, щоб після її смерті вони залишалися самі.

Однак, невідомою залишається доля останнього дорогі покійної королеви Кенді. Якщо Ендрю та Сара не заберуть його собі, то, швидше за все, подбає про неї хтось із співробітників палацу. Також у королеви був кокер-спаніель Ліссі, її доля теж поки що не визначена.

Королева Єлизавета II з собаками породи коргі / Фото: Getty Images

Перший коргі на прізвисько Сьюзан принцесі Єлизаветі подарував на 18-річчя її батько — король Георг VI. Потім від Сьюзен походять десять поколінь її коргі. До собак її Величності завжди ставилися по-королівськи: у них були власні кімнати з піднятими плетеними кошиками, а страви з яловичини, курча, кролика, печінки, капусти та рису готував шефкухар щовечора. Іноді готувала навіть сама Єлизавета ІІ.

Принцеса Єлизавета із сім'єю / Фото: Getty Images

Раніше ми докладно розповідали про те, які коргі були у королеви Єлизавети II.

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