Будуть, як у Кейт Міддлтон: експертка поділилася лайфгаками, які зроблять ваше волосся красивим

Принцеса Уельська може похизуватися неймовірно густим і красивим волоссям. Її укладання мають ідеальний вигляд. Стилістка з волосся стверджує, що досягти такого ефекту може кожна жінка.

Експертка з волосся Тіна Фейрі ексклюзивно для Express.co.uk поділилася своїми головними порадами для густого і здорового волосся. Експертка розповіла про те, які засоби, найімовірніше, використовує принцеса Уельська, щоб її волосся залишалося в такому гарному стані.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Волосся потрібно регулярно стригти

"Ви можете використовувати всі професійні високоякісні засоби по догляду за волоссям, щоб повернути їм вологу, щоб воно мало чудовий вигляд, але неможливо зробити так, щоб ваше волосся залишалося у гарному стані, якщо ви не стрижете його. Стригти волосся потрібно кожні 6-8 тижнів, так ви зробите його більш густим та слухняним, і, звичайно, об'ємним.

Використовуйте професійні засоби догляду

Волосся любить догляд. Потрібно регулярно наносити маску раз на тиждень це додасть йому додаткової дози вологи і зробить ваше волосся гладким, шовковистим і повним блиску. Перед укладанням використовуйте масло для волосся, його можна наносити на вологе або сухе волосся. Олія допоможе позбутися пухнастості. Це також хороший продукт перед укладанням феном або плойкою.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Не нехтуйте салонними процедурами

Хоча б раз на два-три місяці відвідуйте салон і наносите на волосся професійні доглядові засоби. Це надасть вашому волоссю додаткову м'якість, а також спеціальними засобами можна стимулювати зростання волосся. Щоб досягти кращого росту волосся мінімізуйте укладання використовуючи плойки і все те, що може спалити ваше волосся.

Поміняйте гумку

Неправильна гумка може зробити ваше волосся ламким. Не найкраща ідея збирати волосся в хвости та пучки на ніч. "А ще можна придбати шовкову або атласну гумку для волосся і шовкову або атласну наволочку, які набагато м'якше впливають на ваше волосся", - радить експертка.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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