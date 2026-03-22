Будинок дитинства королеви: який вигляд має місце, де виросла Єлизавета II

Маленька принцеса Єлизавета з батьками — Єлизаветою та принцом Альбертом / © Getty Images

Принцеса Єлизавета та її молодша сестра, принцеса Маргарет, провели свої ранні роки, граючись у стінах цього не зовсім палацового маєтку. Їхня гувернантка, Меріон Кроуфорд, навчала їх на третьому поверсі будівлі, і вона описала цей затишний будинок у своїх мемуарах 1950 «Маленькі принцеси».

"Я ніколи не знала дому з більш приємною атмосферою", - писала вона про будинок за адресою Пікаділлі, 145.

Маленька принцеса Єлизавета з батьками — Єлизаветою та принцом Альбертом на ґанку цього самого будинку / © Getty Images

Це був просторий таунгаус з терасами, побудований приблизно 1795 року, в ньому було більш ніж 25 спалень на п'яти поверхах, згідно з випуском журналу Country Life Illustrated за 1921 рік.

У ранній рекламі маєток описується як «просторне і добре освітлене приміщення, що включає передпокій, головний сходовий хол, другорядні сходи з електричним пасажирським ліфтом, вітальню, їдальню, бальний зал, кабінет, бібліотеку, близько 25 спалень та зимовий сад», пише instyle.

До того, як будинок перейшов у володіння герцога і герцогині Йоркських, у ньому проживали різні заможні та титуловані орендарі.

На території цього будинку юна Єлизавета містила власну іграшкову «стайню» з 30 іграшкових конячок, а її улюблені штучні коні отримували догляд, гідний королівського скакуна. Крім коней, майбутня королева та її сестра містили велику колекцію мініатюр. «У дитячій кімнаті стояла висока шафа, в якій зберігалося безліч іграшок, багато з них були подарунками від королеви Марії, яка дуже любила всі свої маленькі мініатюри», пише ВВС.

Принцеси Єлизавета і Маргарет / © Getty Images

Елізабет та Маргарет також любили гратися з двома справжніми тваринами: своїми коргі - Джейн та Дукі.

На четвертому поверсі будинку № 145 по Пікаділлі розташовувалися дитяча кімната, де маленьку Єлизавету доглядали вдень і вночі. Коли принцеса та її молодша сестра підросли, вони почали брати уроки у гувернантки Кроуфорд на третьому поверсі, де вона облаштувала для них навчальну кімнату.

Згадуючи час, проведений у цьому будинку, у книжці «Маленькі принцеси», Кроуфорд писала:

«Мені часто відтоді здавалося, що в ті дні ми жили у вежі зі слонової кістки, відірвані від реального світу. Герцог і герцогиня були такі молоді і дуже любили одне одного. Вони отримували величезне задоволення від спілкування одне з одним та зі своїми дітьми».

Відомо також, що цей будинок сильно постраждав під час бомбардувань Лондона під час Другої світової війни.

Будинок по вулиці Пікаділлі, 145 / © Getty Images

