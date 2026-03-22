Будинок дитинства королеви: який вигляд має місце, де виросла Єлизавета II
Батьки принцеси Єлизавети — герцог і герцогиня Йоркські, переїхали до будинку 145 по вулиці Пікаділлі — неподалік лондонського Гайд-парк-Корнер — невдовзі після її народження 1926 року.
Принцеса Єлизавета та її молодша сестра, принцеса Маргарет, провели свої ранні роки, граючись у стінах цього не зовсім палацового маєтку. Їхня гувернантка, Меріон Кроуфорд, навчала їх на третьому поверсі будівлі, і вона описала цей затишний будинок у своїх мемуарах 1950 «Маленькі принцеси».
"Я ніколи не знала дому з більш приємною атмосферою", - писала вона про будинок за адресою Пікаділлі, 145.
Це був просторий таунгаус з терасами, побудований приблизно 1795 року, в ньому було більш ніж 25 спалень на п'яти поверхах, згідно з випуском журналу Country Life Illustrated за 1921 рік.
У ранній рекламі маєток описується як «просторне і добре освітлене приміщення, що включає передпокій, головний сходовий хол, другорядні сходи з електричним пасажирським ліфтом, вітальню, їдальню, бальний зал, кабінет, бібліотеку, близько 25 спалень та зимовий сад», пише instyle.
До того, як будинок перейшов у володіння герцога і герцогині Йоркських, у ньому проживали різні заможні та титуловані орендарі.
На території цього будинку юна Єлизавета містила власну іграшкову «стайню» з 30 іграшкових конячок, а її улюблені штучні коні отримували догляд, гідний королівського скакуна. Крім коней, майбутня королева та її сестра містили велику колекцію мініатюр. «У дитячій кімнаті стояла висока шафа, в якій зберігалося безліч іграшок, багато з них були подарунками від королеви Марії, яка дуже любила всі свої маленькі мініатюри», пише ВВС.
Елізабет та Маргарет також любили гратися з двома справжніми тваринами: своїми коргі - Джейн та Дукі.
На четвертому поверсі будинку № 145 по Пікаділлі розташовувалися дитяча кімната, де маленьку Єлизавету доглядали вдень і вночі. Коли принцеса та її молодша сестра підросли, вони почали брати уроки у гувернантки Кроуфорд на третьому поверсі, де вона облаштувала для них навчальну кімнату.
Згадуючи час, проведений у цьому будинку, у книжці «Маленькі принцеси», Кроуфорд писала:
«Мені часто відтоді здавалося, що в ті дні ми жили у вежі зі слонової кістки, відірвані від реального світу. Герцог і герцогиня були такі молоді і дуже любили одне одного. Вони отримували величезне задоволення від спілкування одне з одним та зі своїми дітьми».
Відомо також, що цей будинок сильно постраждав під час бомбардувань Лондона під час Другої світової війни.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, який вигляд має будинок експринца Ендрю в Сандрінгемі, куди він нещодавно перебрався.