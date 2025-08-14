ТСН у соціальних мережах

Суспільство
448
1 хв

Букет соняшників і горнятка з малюнком Даунінг-стріт: Кіт Стармер зустрівся із Зеленським в саду

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у саду будинку Даунінг-стріт, 10.

Кір Стармер та Володимир Зеленський

Кір Стармер і Володимир Зеленський / © Getty Images

Візит президента Зеленського до Великої Британії відбувся після його поїздки до Берліна для участі у віртуальних зустрічах з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити стратегію переговорів, які відбудуться між Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці. Вони зустрінуться для того, щоби обговорити питання про припинення війни в Україні.

Пан Стармер чудово підготувався до зустрічі з Володимиром Зеленським. На дерев’яному столі в саду у прем’єр-міністра стояв букет із соняшниками, а напої вони пили з гарних горняток, на яких намальований будинок Даунінг-стріт, 10. Обидва сиділи в дерев’яних кріслах із зеленими подушками.

Чашки в руках Кіра Стармера та Володимира Зеленського / © Getty Images

Чашки в руках Кіра Стармера та Володимира Зеленського / © Getty Images

Стармер був одягнений у темно-синій костюм, білосніжну сорочку та краватку у дрібний квітковий принт, Зеленський одяг чорну сорочку та штани такого самого кольору.

Кір Стармер і Володимир Зеленський / © Getty Images

Кір Стармер і Володимир Зеленський / © Getty Images

