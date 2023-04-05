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Букінгемський палац показав, який вигляд має запрошення на коронацію короля Чарльза ІІІ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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829
Час на прочитання
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Букінгемський палац показав, який вигляд має запрошення на коронацію короля Чарльза ІІІ

Запрошення на коронацію короля Чарльза III та королеви Камілли / Фото: Getty Images

На коронацію короля Чарльза III та королеви Камілли таке запрошення отримають 2000 людей. Церемонія відбудеться 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Красиве і незвичайне запрошення було розроблено Ендрю Джеймісоном, художником-геральдиком та ілюстратором рукописів. Намальована вручну аквареллю і гуашшю ілюстрація буде надрукована і поширена на картоні з вторинної сировини — ймовірно, данина поваги давньому інтересу короля до сталого розвитку. На запрошенні написано:

"Коронація Їхніх Величностей короля Чарльза III і королеви Камілли. За наказом короля графу Маршалу доручено запросити [ім'я] бути у Вестмінстерському абатстві 6 травня 2023 року".

Запрошення на коронацію короля Чарльза III та королеви Камілли / © Getty Images
Запрошення на коронацію короля Чарльза III та королеви Камілли / Фото: Getty Images

На запрошенні видно двох птахів, що сидять на літері C, з боків якої стоять герби Чарльза та Камілли. За словами придворних, герб королеви-консорта було оновлено, щоб відобразити її участь як королівської дами Ордену Підв'язки, повідомляє People.

Король Чарльз III та королева Камілла, автор фото Г'юго Бернанд / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Камілла, автор фото Г'юго Бернанд / Фото: Getty Images

Ретельно продумана квіткова рамка, як образ британського лугу з дикими квітами, конваліями, волошками, дикою суницею, шипшиною та дзвіночками — квітами-символами Сполученого Королівства, а також гілочкою розмарину на згадку. Квіти згруповані в букети по три три, щоб показати, що Чарльз є третім королем свого імені. Також на запрошенні зображені представники живої природи: бджола, метелик, сонечко, а також невеликі малюнки лева, єдинорога та кабана з гербів монарха та батька Камілли, майора Брюса Шанда.

Квіти зливаються із зображенням Зеленої людини — "давньої постаті з британського фольклору, яка символізує весну та відродження, щоб відсвяткувати нове правління", - йдеться у поясненні палацу.

Запрошення на коронацію королеви Єлизавети II 1953 року / © Getty Images
Запрошення на коронацію королеви Єлизавети II 1953 року / Фото: Getty Images

Запрошення на коронацію короля Чарльза та королеви Камілли нагадує запрошення на коронацію королеви Єлизавети 1953 року. Тоді її старшому синові принцу Чарльзу було лише 4 роки і він був присутній на коронації матері і навіть отримав власне яскраве запрошення, прикрашене гренадерськими гвардійцями, що трубять, і фігурами лева і єдинорога королівського герба.

Коронація королеви Єлизавети ІІ на фото маленький принц Чарльз / © Getty Images
Коронація королеви Єлизавети ІІ на фото маленький принц Чарльз / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
829
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