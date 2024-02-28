Букінгемський палац повідомив про раптову смерть члена королівської родини

Леді Габріелла Віндзор — двоюрідна племінниця покійної королеви Єлизавети II та єдина дочка принца Майкла Кентського. Вона вийшла заміж за Тома Кінгстона 18 травня 2019 року.

Весілля Габріелли Віндзор та Томаса Кінгстона 2019 року / Фото: Associated Press

У неділю, 25 лютого, фінансиста знайшли мертвим у їхньому будинку в Глостерширі. Інформацію офіційно підтвердив Букінгемський палац. Чоловікові було 45 років.

У заяві, опублікованій від імені леді Габріелли йдеться: "З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Томаса Кінгстона, нашого дорогого чоловіка, сина і брата. Том був винятковою людиною, яка висвітлила життя всіх, хто його знав. Його смерть стала великим потрясінням для всієї сім'ї, і ми просимо вас поважати наше приватне життя, поки ми оплакуємо його смерть".

Представник палацу заявив: "Король і королева були поінформовані про смерть Томаса і приєднуються до принца і принцеси Майкла Кентських і всіх, хто знав Тома, у скорботі за таким членом сім'ї. Зокрема, Їхні Величності посилають свої найщиріші слова підтримки, сердечні думки і молитви Габріеллі та всій родині Кінгстонів".

Також відомо, що на місце події були викликані екстрені служби невдовзі після 18:00 у неділю. Для встановлення причин смерті буде проведено розслідування, але підозрілих обставин немає.

Габріелла Віндзор і Томас Кінгстон / Фото: Getty Images

Як пише Hello! Томас Кінгстон був директором компанії Devonport Capital, яка спеціалізується на фінансуванні компаній у прикордонних економіках. Випускник Брістольського університету також працював у Іраку, домагаючись звільнення заручників після того, як вступив на роботу до відділу дипломатичних місій міністерства закордонних справ.

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