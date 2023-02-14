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Букінгемський палац повідомив, яку корону в день коронації одягне королева Камілла (фото)

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Букінгемський палац повідомив, яку корону в день коронації одягне королева Камілла (фото)

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла буде коронована 6 травня 2023 року разом із чоловіком королем Чарльзом III на церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Раніше точилися суперечки, яку корону одягне цього дня королева-консорт. І ось Букінгемський палац офіційно повідомив, що це буде корона королеви Марії (бабусі королеви Єлизавети II та дружини короля Георга V).

"Корону королеви Марії було знято з виставки в лондонському Тауері для модифікації перед коронацією, де її носитиме королева-консорт", — йдеться в повідомленні палацу в твітері.

На честь померлої королеви Єлизавети II корона буде прикрашена її діамантами Cullinan III, IV і V, які вона часто носила як брошки. Палац також вирішив прибрати з корони діамант Кохінур. Детальніше про те, чому навколо нього спалахнув скандал, ми вже розповідали.

Король Георг V і королева Марія Текська одразу після коронації в Букінгемському палаці, Лондон, 2 липня 1911 року / © Getty Images
Король Георг V і королева Марія Текська одразу після коронації в Букінгемському палаці, Лондон, 2 липня 1911 року / Фото: Getty Images

Корона королеви Марії має багату історію, оскільки була виготовлена ​​компанією Garrard's для коронації 1911 року. На дизайн виробника надихнула корона королеви Олександри 1902 року. Як і корону королеви Олександри, її можна носити без дуг як обруч, який королева Марія носила на коронації свого сина, короля Георга VI, 1937 року.

Корона королеви Марії Текської / © Getty Images
Корона королеви Марії Текської / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королю Чарльзу III архієпископ Кентерберійський покладе на голову корону Святого Едуарда, датовану 1661 роком. Це культова золота корона з коштовностей Лондонського Тауера, всипана 444 кольоровими дорогоцінним камінням, включно з рубінами, гранатами, сапфірами та турмалінами, наповнена фіолетовим оксамитом і облямована хутром. Її монарх одягає лише в мить самої коронації, частково тому, що вона важить 2,23 кг. За правилами, цю корону монарх носить після коронації на державних відкриттях парламенту або інших офіційних урочистих заходах.

Корона Святого Едуарда / © Getty Images
Корона Святого Едуарда / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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