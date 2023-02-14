Букінгемський палац повідомив, яку корону в день коронації одягне королева Камілла (фото)

Королева Камілла буде коронована 6 травня 2023 року разом із чоловіком королем Чарльзом III на церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Раніше точилися суперечки, яку корону одягне цього дня королева-консорт. І ось Букінгемський палац офіційно повідомив, що це буде корона королеви Марії (бабусі королеви Єлизавети II та дружини короля Георга V).

Queen Mary's Crown буде been removed from display at Tower of London for modification work ahead of Coronation, where it will be worn by The Queen Consort.



Find out more ⬇️ — The Royal Family (@RoyalFamily) February 14, 2023

"Корону королеви Марії було знято з виставки в лондонському Тауері для модифікації перед коронацією, де її носитиме королева-консорт", — йдеться в повідомленні палацу в твітері.

На честь померлої королеви Єлизавети II корона буде прикрашена її діамантами Cullinan III, IV і V, які вона часто носила як брошки. Палац також вирішив прибрати з корони діамант Кохінур. Детальніше про те, чому навколо нього спалахнув скандал, ми вже розповідали.

Король Георг V і королева Марія Текська одразу після коронації в Букінгемському палаці, Лондон, 2 липня 1911 року / Фото: Getty Images

Корона королеви Марії має багату історію, оскільки була виготовлена ​​компанією Garrard's для коронації 1911 року. На дизайн виробника надихнула корона королеви Олександри 1902 року. Як і корону королеви Олександри, її можна носити без дуг як обруч, який королева Марія носила на коронації свого сина, короля Георга VI, 1937 року.

Корона королеви Марії Текської / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королю Чарльзу III архієпископ Кентерберійський покладе на голову корону Святого Едуарда, датовану 1661 роком. Це культова золота корона з коштовностей Лондонського Тауера, всипана 444 кольоровими дорогоцінним камінням, включно з рубінами, гранатами, сапфірами та турмалінами, наповнена фіолетовим оксамитом і облямована хутром. Її монарх одягає лише в мить самої коронації, частково тому, що вона важить 2,23 кг. За правилами, цю корону монарх носить після коронації на державних відкриттях парламенту або інших офіційних урочистих заходах.

Корона Святого Едуарда / Фото: Getty Images

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