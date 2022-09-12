Букінгемський палац приймає співчуття: як написати королю Чарльзу ІІІ

Якщо смерть Єлизавети II не залишила вас байдужими і ви хочете висловити свої співчуття королівській сім'ї, це можна зробити, заповнивши спеціальну форму на сайті.

Букінгемський палац на королівському сайті створив спеціальну форму для охочих висловити співчуття через смерть королеви Єлизавети II.

Щоб це зробити, вам потрібно зайти сюди і заповнити буквально три рядки (ім'я, адресу електронної пошти і написати, звідки ви), далі можна розмістити текст співчуття та надіслати.

Відомо, що королева завжди дуже трепетно ставилася до своєї кореспонденції, їй можна було написати та отримати відповідь. Найімовірніше, король Чарльз також буде з повагою і увагою ставитися до листів і повідомлень.

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