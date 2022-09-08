Букінгемський палац скасував церемонію зміни варти

Новини з Великої Британії змушують нас хвилюватися за здоров'я королеви дедалі більше.

Сьогодні, 8 вересня, традиційна церемонія зміни варти, яка зазвичай відбувається вранці біля Букінгемського палацу, скасована.

У передній частині палацу, де проходить культова церемонія, було встановлено знак, щоб туристи знали, що зміна варти не відбудеться.

Однак пізніше цей знак було прибрано офіційними особами.

Ці новини викликають серйозне занепокоєння здоров'ям королеви Єлизавети. Весь світ завмер в очікуванні новин.

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