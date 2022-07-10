Букінгемський палац зітхнув із полегшенням: мемуари принца Гаррі відкладаються

Відверті мемуари герцога Сассекського не вийдуть 2022 року і можуть бути відкладені до наступного року через те, що вони не з'явилися в списку книжок, що готуються до випуску.

Книжка, яка ще не вийшла, але лякає багатьох у Букінгемському палаці, оскільки в ній принц Гаррі планує розкрити деякі подробиці життя в королівській родині, про які ще ніхто не знає.

Як повідомляє Daily Mail, виключення книжки Гаррі з останніх списків Penguin Random House може означати, що вона може не бути опублікована цієї осені, як очікувалося раніше.

Ось що говорить про це королівський інсайдер: "Якщо ця книжка вийде цього року, як спочатку планувалося, вона має бути в маркетинговому та рекламному списку видавця – якщо вони не планують сюрприз чи не було затримки".

Принц Гаррі з дружиною Меган та бабусею королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

Це говорить про те, що або книжка матиме несподіваний реліз, або її не буде на полицях 2022 року.

Минулого року стало відомо, що Гаррі підписав контракт із видавництвом Penguin Random House. Принц працював із письменником Джоном Мерінгером. У своїх інтерв'ю Гаррі розповідав, що писав книжку не як принц, яким він народився, а як людина, якою він став. Очікувалося, що в книжці Гаррі розповість про свої злети і падіння, а також про свої уроки, які він виніс з цього.

Букінгемський палац поки що може зітхнути з полегшенням.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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