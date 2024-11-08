Букінгемський палац зробив важливу заяву про принцесу Уельську: що сказали

Букінгемський палац підтвердив, що цими вихідними принцеса Уельська Кетрін з'явиться на двох нових публічних заходах.

Дружина принца Вільяма приєднається до членів королівської родини на двох офіційних заходах у суботу й неділю.

В суботу принцеса Кейт вирушить до Королівського Альберт-голу, щоб відвідати Фестиваль пам'яті – щорічний концерт, який віддає шану тим, хто віддав свої життя задля безпеки Великої Британії.

"Члени королівської сім'ї відвідають щорічний Фестиваль пам'яті Королівського британського легіону в королівському Альберт-голі. Його Величність король став покровителем Королівського британського легіону на початку цього року. Фестиваль відвідають Його Величність король, принц і принцеса Уельські, герцог і герцогиня Единбурзькі, королівська принцеса Анна та віцеадмірал сер Тімоті Лоренс, герцог і герцогиня Глостерські та герцог Кентський”, – йдеться у публікації палацу.

Королева Камілла та принцеса Уельська Кетрін на службі біля Кенотафа 2023 року / Фото: Associated Press

А наступного дня, в неділю, принцеса Кетрін вирушить до Кенотафа, щоб взяти участь у поминальній службі.

Очікується, що принц Уельський відіграватиме активнішу роль під час служби в неділю, а його дружина буде присутня на урочистій церемонії на одному з балконів Міністерства закордонних справ з видом на Кенотаф.

В неділю спадкоємець престолу покладе вінок з пір'ям принца Уельського, який раніше покладав Чарльз. Вінок оздоблений новою стрічкою валлійського червоного кольору.

Церемонія пам'яті біля Кенотафа, 2023 рік / Фото: Associated Press

Раніше передбачалося, що принцеса Уельська з'явиться у листопаді на деяких заходах, але офіційно інформація не підтверджувалася.

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