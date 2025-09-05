Букінгемський палац оголосив про смерть члена королівської родини

Герцогиня Кентська / © Associated Press

«З глибоким сумом Букінгемський палац повідомляє про смерть Її Королівської Високості герцогині Кентської.

Її Королівська Високість мирно померла вчора ввечері в Кенсінгтонському палаці в оточенні своєї сім’ї.

Король, королева і всі члени королівської родини приєднуються до герцога Кентського, його дітей та онуків, сумуючи про їхню втрату і з теплотою згадуючи відданість герцогині всім організаціям, з якими вона була пов’язана, її пристрасть до музики та співчуття молодим людям», — йдеться у повідомленні.

На знак поваги члени королівської родини та обслуговувальний персонал носитимуть одяг, що відповідає цьому періоду. Лівреї, королівські стайні та солдати, які несуть публічні служби, матимуть чорні нарукавні пов’язки.

Кетрін вийшла заміж за принца Едуарда, герцога Кентського, 1961 року. У пари народилося троє дітей: Джордж, граф Сент-Ендрюс, леді Гелен Тейлор і лорд Ніколас Віндзор. Тепер вони мають 10 онуків.

Протягом десятиліть герцогиня виконувала обов’язки члена королівської родини, але 2002 року вирішила відмовитися від титулу Її королівської високості та скласти з себе обов’язки. Як результат, вона рідко з’являлася на публіці і не була присутня на коронації короля Чарльза та королеви Камілли у травні 2023 року, а також пропустила похорон королеви Єлизавети II у вересні 2022-го.