Букінгемський палац прокоментував скандальний вислів короля Чарльза про його першу дружину принцесу Діану

Принц Чарльз та принцеса Діана / © Associated Press

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Граф Спенсер згадує напружену телефонну розмову з нинішнім королем Чарльзом III, тодішнім колишнім чоловіком принцеси Діани, невдовзі після її трагічної смерті 1997 року.

Газета Daily Mail опублікувала перший фрагмент книжки «Лебедина пісня: Діана, моя сестра», мемуарів 9-го графа Спенсера, вихід яких заплановано на 22 вересня.

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Чарльз Спенсер з книгою про принцесу Діану, його сестру / © Instagram Чарльза Спенсера

У своїй книжці 62-річний Спенсер згадує розмову з тодішнім принцом Чарльзом про те, чи будуть його сини від Діани, принци Вільям та Гаррі, яким тоді було 15 і 12 років, йти за труною у похоронній процесії. Спенсер сказав, що був проти цієї ідеї після того, як про це проінформував королівський помічник, а потім згадав телефонний дзвінок від принца Чарльза. Розмова розжарилася.

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«Принц Чарльз продовжував виливати свій гнів, і я його не переривав. Потім він зупинився. Я припустив, що пауза сигналізує про спробу взяти себе в руки, але потім він виплеснув телефоном те, що я завжди вважав його стримуваною зневагою до Діани і жахом від того, що світ був так вражений її смертю».

«Будьте впевнені, — прошипів він, — ми скоро про неї забудемо!» — писав Спенсер про свого колишнього зятя.

Принц Чарльз та принцеса Діана / © Associated Press

Спенсер пише, що був «настільки приголомшений», що йому знадобилося кілька секунд, щоб відповісти, перш ніж сказати: «Не можу повірити, що ви це сказали», і повісити слухавку.

Представник Букінгемського палацу заявив у своєму зверненні: «Хоча ми принципово не коментуємо книжки, Його Величність пам’ятає, що біль братської скорботи може затуманити розум, вплинути на судження і пофарбувати пам’ять таким чином, що інші цього не помічають, навіть через багато років після такої втрати».

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Зазначимо, що принц Вільям, якому зараз 44 роки, та принц Гаррі, якому зараз 42 роки, підтвердили у документальному фільмі BBC 2017 року «Діана, 7 днів», що їхнє рішення приєднатися до похоронної процесії матері було «колективним». Вільям сказав: «Це було непросте рішення, і це було колективне сімейне рішення».

Раніше Спенсер висловлював свою незгоду з цією ідеєю, заявивши виданню People і у фільмі «Історія Діани» 2017 року, що, на його думку, «маленькому» Гаррі не слід було здійснювати цю прохідку.

Вільям і Гаррі, граф Чарльз Спенсер, принц Філіп та принц Чарльз на похороні принцеси Діани, 1997 рік, Лондон / © Associated Press

«Я був такий стурбований — це була справжня травма для маленького хлопчика, йти позаду тіла своєї матері», — сказав Чарльз, 9-й граф Спенсер. «Це просто жахливо. І, чесно кажучи, я намагався запобігти цьому», — сказав тоді Чарльз.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що мемуари Чарльза Спенсера про принцесу Діану було вкрадено за кілька днів до виходу.

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Чарльз Спенсер та принцеса Діана / © Getty Images

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