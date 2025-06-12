ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
719
Час на прочитання
2 хв

Букінгемський палац випустив термінову заяву від імені короля Чарльза III

У повідомленні йдеться про аварію літака Air India.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

У Букінгемському палаці заявили, що король Чарльз в курсі ситуації після аварії літака Air India, що прямував до Гатвіка (другий за розміром аеропорт Лондона і другий за завантаженістю аеропорт Великої Британії після Гітроу).

Відомо, що на борту авіалайнера, що розбився, перебували 53 громадяни Великої Британії, повідомила Air India. Рейс вилітав з аеропорту Ахмадабада із 242 пасажирами на борту літака Boeing 787 Dreamliner.

Вид на місце аварії літака після зльоту з міжнародного аеропорту імені Сардара Валлаббхаї Пателя в західному індійському штаті Гуджарат, 12 червня 2025 року / © Getty Images

Вид на місце аварії літака після зльоту з міжнародного аеропорту імені Сардара Валлаббхаї Пателя в західному індійському штаті Гуджарат, 12 червня 2025 року / © Getty Images

Авіакомпанія повідомила, що 169 пасажирів є громадянами Індії, 53 — Великої Британії, один — Канади та семеро — Португалії. Інформаційне агентство Reuters повідомило, що на борту літака перебували 217 дорослих та 11 дітей.

Послання Його Величності Короля у зв’язку з трагічним інцидентом, який стався сьогодні вранці в Ахмадабаді, опублікували в Instagram королівської родини.

«Моя дружина і я були в відчайдушному шоці від жахливих подій в Ахмадабаді цього ранку. Наші особливі молитви і найглибші співчуття сім'ям і друзям усіх, кого торкнувся цей жахливий трагічний інцидент у багатьох країнах, оскільки вони чекають новин від своїх близьких. Я хотів би віддати особливу данину героїчним зусиллям екстрених служб і всіх тих, хто надає допомогу і підтримку в цей самий несамовитий і важкий час», - написав монарх, підписавши пост Чарльз R, що означає, що король особисто писав цей текст.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie