Букінгемський палац випустив термінову заяву від імені короля Чарльза III

Король Чарльз III / © Associated Press

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У Букінгемському палаці заявили, що король Чарльз в курсі ситуації після аварії літака Air India, що прямував до Гатвіка (другий за розміром аеропорт Лондона і другий за завантаженістю аеропорт Великої Британії після Гітроу).

Відомо, що на борту авіалайнера, що розбився, перебували 53 громадяни Великої Британії, повідомила Air India. Рейс вилітав з аеропорту Ахмадабада із 242 пасажирами на борту літака Boeing 787 Dreamliner.

Вид на місце аварії літака після зльоту з міжнародного аеропорту імені Сардара Валлаббхаї Пателя в західному індійському штаті Гуджарат, 12 червня 2025 року / © Getty Images

Авіакомпанія повідомила, що 169 пасажирів є громадянами Індії, 53 — Великої Британії, один — Канади та семеро — Португалії. Інформаційне агентство Reuters повідомило, що на борту літака перебували 217 дорослих та 11 дітей.

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Послання Його Величності Короля у зв’язку з трагічним інцидентом, який стався сьогодні вранці в Ахмадабаді, опублікували в Instagram королівської родини.

«Моя дружина і я були в відчайдушному шоці від жахливих подій в Ахмадабаді цього ранку. Наші особливі молитви і найглибші співчуття сім'ям і друзям усіх, кого торкнувся цей жахливий трагічний інцидент у багатьох країнах, оскільки вони чекають новин від своїх близьких. Я хотів би віддати особливу данину героїчним зусиллям екстрених служб і всіх тих, хто надає допомогу і підтримку в цей самий несамовитий і важкий час», - написав монарх, підписавши пост Чарльз R, що означає, що король особисто писав цей текст.