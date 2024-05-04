Була дуже стильною: онучка королеви Єлизавети відвідала Королівське кінне шоу у Віндзорі

Сім'я продовжує традицію і не пропускає цього заходу.

Королева Єлизавета любила коней і від 1943 року відвідувала кінну виставку у Віндзорі. Вона завжди з великим ентузіазмом спостерігала за кінними змаганнями. Після смерті Єлизавети 2022 року члени сім'ї продовжили відвідувати шоу на її честь.

Третього дня Королівської Віндзорської кінної виставки у Віндзорському замку захід відвідала 42-річна Зара Тіндалл — дочка принцеси Анни та онучка королеви Єлизавети. На захід вона одягла сірий картатий костюм від бренду Cefinn, який включав жакет і трохи розкльошені штани.

Костюм Зара поєднала із чорною блузою, замшевими черевиками та сумкою від Aspinal of London. Волосся жінка зібрала в низький хвіст.

Зоря Тіндалл / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідав король Чарльз і потрапив під приціл папараці у своєму улюбленому світлому плащі. Також їм вдалося сфотографувати зустріч Зари та її дядька короля — вони радісно обійнялися.

Зара Тіндалл і король Чарльз / Фото: Getty Images

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