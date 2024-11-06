Була елегантною та жіночною: згадуємо образи Меланії Трамп у день інавгурації 2017 року

У 54-річної Меланії чудовий смак та почуття стилю, що вона не раз демонструвала. Тепер залишається лише гадати, кого з дизайнерів вона обере для своєї нової появи.

78-річний американський політик та бізнесмен Дональд Трамп вдруге переміг на виборах президента Америки. 5 листопада було основним днем голосування на 60-х виборах, де обирали 47-го лідера Сполучених Штатів.

Після інавгурації, яка за традицією відбудеться 20 січня, Трамп офіційно обійме посаду, а його дружина — Меланія Трамп — стане першою леді Америки. Оскільки це буде вже другий термін для пари на посту, пропонуємо згадати, який образ Меланія одягала на цю важливу урочисту подію 2017 року.

Для інавгурації Меланія обрала вбрання від американського дизайнера Ральфа Лорена. Це був ніжно-блакитний костюм із сукнею та жакетом із високою горловиною та рукавами три чверті. Вона носила його з високими рукавичками в тон і туфлями на підборах.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Попри критику громадськості і те, що багато брендів відмовилися співпрацювати з Меланією (зокрема це були Марк Джейкобс і Том Форд), критики все ж таки зійшлися на тому, що її образ був елегантним та бездоганним.

Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Після офіційної частини відбувся святковий бал, на якому офіційні особи з'являються вже у вечірньому вбранні. Новообрана перша леді тоді одягла білу довгу сукню з тонкою бордовою стрічкою замість пояса. Її представники заявили тоді, що вбрання – колаборація дизайнера Ерве П'єра – колишнього креативного директора Carolina Herrera – і самої Меланії.

Меланія та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Сукню вона потім передала до музею американської історії.

Меланія Трамп передає плаття до музею / Фото: Associated Press

У цьому вбранні Меланія мала справді ніжний, красивий та жіночний вигляд. Що ж, тепер залишається лише чекати на новий образ пані Трамп, який вона нам покаже 20 січня 2025 року.

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