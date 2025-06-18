Була красунею і любила креативні капелюхи: образи молодої мачухи принцеси Діани в Аскоті на кінних перегонах

Рейн Спенсер / © Getty Images

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У Великій Британії стартували одні з найзнаменитіших кінних перегоні у світі — Royal Ascot — унікальна подія, що відбувається щорічно в містечку Аскоті. Цей захід також відомий тим, що на ньому діють суворі правила дрескоду: жінки мають бути в сукнях і капелюхах, а джентльмени — в сюртуках, жилетах і циліндрах.

Протягом багатьох років гості заходу намагаються привернути загальну увагу одягаючи незвичайні капелюшки, і чим одіозніший головний убір, то краще. Не була винятком і Рейн МакКоркодейл. Коли вона вперше одружилася, то стала графинею Дартмут і світською левицею, тому часто відвідувала різні світські заходи і, звичайно ж, кінні перегони. У молоді роки Рейн кілька разів фотографували в Аскоті. Пропонуємо згадати деякі її образи з цього заходу.

14 червня 1949 року Рейн вирішила прийти на кінні перегони у креативному вбранні, оскільки носила сукню з плісуванням, високі рукавички та легкий жакет. Головною родзинкою образу стали капелюх та сумка, оскільки їх прикрашали штучні ягоди та листя. На цьому знімку графиня вагітна своєю другою дитиною.

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Леді Рейн / © Getty Images

16 червня 1953 року вона відвідала іподром в Аскоті в темній сукні в класичному для 50-х років стилі New Look. Образ вона доповнила капелюшком з вуаллю та квітковим декором. Також Рейн уклала волосся в красиві локони і додала до вбрання перли.

Леді Рейн / © Getty Images

Пізніше багато хто більше знав Рейн під ім’ям Рейн Спенсер. 14 липня 1976 року вона вийшла заміж у Кекстон-холі в Лондоні за графа Джона Спенсера, який також мав титул віконта Елторпа. Цей чоловік був батьком принцеси Діани. Рейн і діти графа Спенсера завжди мали погані стосунки і навіть називали її Acid Raine (гра слів, яка означає «кислотний дощ»).

Рейн Спенсер та принцеса Діана / © Getty Images

Леді Діані Спенсер було 15 років, коли її батько одружився вдруге. Юна Діана важко переживала розлучення батьків і категорично не прийняла в сім’ю нову дружину батька і свою мачуху, проте через багато років вони все ж таки змогли налагодити стосунки.

Рейн Спенсер і її чоловік граф Спенсер / © Getty Images

Рейн Спенсер і її чоловік граф Спенсер / © Getty Images

Рейн Спенсер і її чоловік граф Спенсер / © Getty Images

Рейн Спенсер та принцеса Діана / © Getty Images