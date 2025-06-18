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Була красунею і любила креативні капелюхи: образи молодої мачухи принцеси Діани в Аскоті на кінних перегонах
Як представниця британської аристократії леді Рейн теж була серед гостей знаменитих кінних перегонів.
У Великій Британії стартували одні з найзнаменитіших кінних перегоні у світі — Royal Ascot — унікальна подія, що відбувається щорічно в містечку Аскоті. Цей захід також відомий тим, що на ньому діють суворі правила дрескоду: жінки мають бути в сукнях і капелюхах, а джентльмени — в сюртуках, жилетах і циліндрах.
Протягом багатьох років гості заходу намагаються привернути загальну увагу одягаючи незвичайні капелюшки, і чим одіозніший головний убір, то краще. Не була винятком і Рейн МакКоркодейл. Коли вона вперше одружилася, то стала графинею Дартмут і світською левицею, тому часто відвідувала різні світські заходи і, звичайно ж, кінні перегони. У молоді роки Рейн кілька разів фотографували в Аскоті. Пропонуємо згадати деякі її образи з цього заходу.
14 червня 1949 року Рейн вирішила прийти на кінні перегони у креативному вбранні, оскільки носила сукню з плісуванням, високі рукавички та легкий жакет. Головною родзинкою образу стали капелюх та сумка, оскільки їх прикрашали штучні ягоди та листя. На цьому знімку графиня вагітна своєю другою дитиною.
16 червня 1953 року вона відвідала іподром в Аскоті в темній сукні в класичному для 50-х років стилі New Look. Образ вона доповнила капелюшком з вуаллю та квітковим декором. Також Рейн уклала волосся в красиві локони і додала до вбрання перли.
Пізніше багато хто більше знав Рейн під ім’ям Рейн Спенсер. 14 липня 1976 року вона вийшла заміж у Кекстон-холі в Лондоні за графа Джона Спенсера, який також мав титул віконта Елторпа. Цей чоловік був батьком принцеси Діани. Рейн і діти графа Спенсера завжди мали погані стосунки і навіть називали її Acid Raine (гра слів, яка означає «кислотний дощ»).
Леді Діані Спенсер було 15 років, коли її батько одружився вдруге. Юна Діана важко переживала розлучення батьків і категорично не прийняла в сім’ю нову дружину батька і свою мачуху, проте через багато років вони все ж таки змогли налагодити стосунки.