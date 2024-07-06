Була красунею: який вигляд мала болгарська принцеса Калина до нещасного випадку з носом

Нещодавно всі згадали про болгарську принцесу Калину, оскільки жінка вперше за тривалий час з'явилася на публіці. Разом із сім'єю вона відвідала важливий захід – репатріацію тіла царя Фердинанда I.

Болгарська принцеса Калина / Фото: Getty Images

На публіці 52-річна болгарська принцеса з'являлася дуже рідко і практично не вела світського життя. Тому коли вона відвідала церемонію перепоховання тіла, привернула увагу своєю зовнішністю. У принцеси було відросле коріння волосся, дуже накачене м'язисте тіло і викривлений ніс.

Однак її ніс маэ такий вигляд не через невдалу пластичну операцію, як багато хто думає, а через страшний нещасний випадок — у Калини після відвідування стоматолога почалося зараження через яке їй зробили екстрену операцію, яка залишила шрами на обличчі на все життя.

Болгарська принцеса Калина / Фото: Getty Images

Однак до того фатального нещасного випадку Калина була публічнішою. У юності вона відвідувала сімейні заходи та позувала для фото. У віці 17 років вона побувала на весіллі свого брата, принца Болгарії Кирила в модній для того часу синій сукні та капелюсі.

Болгарська принцеса Калина / Фото: Getty Images

Болгарська принцеса Калина / Фото: Getty Images

Через кілька років вона кардинально змінила імідж і відрізала довге волосся. Принцеса пофарбувалася у білявку і в цьому образі позувала для портрета у своєму будинку в Мадриді. Знімок зроблено 1991 року.

Болгарська принцеса Калина / Фото: Getty Images

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