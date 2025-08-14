Була ласуном: який десерт любила покійна королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Реклама

Монархиня не була такою відомою гурманкою, як її онуки, особливо принц Вільям, але в неї все ж таки були свої улюблені страви.

За словами колишнього королівського шефкухаря Даррена Макгрейді, який протягом 11 років готував сніданки, обіди та вечері для Єлизавети II та її сім’ї, зазвичай вона віддавала перевагу стравам традиційної британської та французької кухні.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Але найбільше королева Єлизавета любила шоколадні десерти.

Реклама

Даррен Макгрейді розповів, що один шоколадний десерт справив таке враження на королеву, що вона порушила одне зі своїх правил щодо нього.

Під час однієї з поїздок до Австралії її запросили на звану вечерю до Будинку уряду в Мельбурні, і до її співробітників звернулися з проханням розповісти, що їй подобається: і, звичайно ж, вони сказали, що королева любить шоколад.

«Коли вона повернулася, — розповів Даррен, — вона привезла із собою рецепт. Вони приготували їй страву під назвою „шоколадна маркіза“, і королеві вона так сподобалася, що вона попросила рецепт — вона ніколи цього не робила! Вона хотіла, щоб кухарі на кухні приготували цю страву і включили її в меню, щоб вона могла подати її своїм гостям», — згадує шеф, пише Hello!.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Не секрет, що покійна королева дуже любила шоколад і все, що пов’язано з ним. Вона вибирала все, що ми додавали до меню, де був шоколад, особливо шоколадний пиріг».

Реклама

До речі, шоколад любить і онук королеви — принц Уельський Вільям. Раніше ми розповідали, який улюблений десерт у його дружини — принцеси Кейт.