ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

Була ласуном: який десерт любила покійна королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II була відома своєю любов’ю до шоколаду.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Монархиня не була такою відомою гурманкою, як її онуки, особливо принц Вільям, але в неї все ж таки були свої улюблені страви.

За словами колишнього королівського шефкухаря Даррена Макгрейді, який протягом 11 років готував сніданки, обіди та вечері для Єлизавети II та її сім’ї, зазвичай вона віддавала перевагу стравам традиційної британської та французької кухні.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Але найбільше королева Єлизавета любила шоколадні десерти.

Даррен Макгрейді розповів, що один шоколадний десерт справив таке враження на королеву, що вона порушила одне зі своїх правил щодо нього.

Під час однієї з поїздок до Австралії її запросили на звану вечерю до Будинку уряду в Мельбурні, і до її співробітників звернулися з проханням розповісти, що їй подобається: і, звичайно ж, вони сказали, що королева любить шоколад.

«Коли вона повернулася, — розповів Даррен, — вона привезла із собою рецепт. Вони приготували їй страву під назвою „шоколадна маркіза“, і королеві вона так сподобалася, що вона попросила рецепт — вона ніколи цього не робила! Вона хотіла, щоб кухарі на кухні приготували цю страву і включили її в меню, щоб вона могла подати її своїм гостям», — згадує шеф, пише Hello!.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Не секрет, що покійна королева дуже любила шоколад і все, що пов’язано з ним. Вона вибирала все, що ми додавали до меню, де був шоколад, особливо шоколадний пиріг».

До речі, шоколад любить і онук королеви — принц Уельський Вільям. Раніше ми розповідали, який улюблений десерт у його дружини — принцеси Кейт.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie