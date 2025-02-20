Була милою дівчинкою: який мала вигляд Єлизавета Боуз-Лайон у дитинстві

Вона прожила гарне, багате та розкішне життя та відома в історії як королева-мати. Єлизавета Боуз-Лайон померла у віці 101 року, однак на цих знімках вона зовсім маленька дівчинка.
Єлизавета Боуз-Лайон народилася 4 серпня 1900 — наприкінці правління королеви Вікторії. Вона була дев'ятою дитиною з десяти дітей в аристократичній британській родині Клода Джорджа Боуз-Лайона, лорда Глеміса (пізніше графа Стратмора та Кінгхорна) та Сесілії Ніни Кавендіш-Бентінк.
Вона провела більшу частину свого дитинства в селі Сейнт Пол Уолден і в замку Глеміс, родовому маєтку графа в Шотландії. До восьми років вона навчалася вдома у гувернантки та захоплювалася спортом, поні та собаками. Потім Єлизавета пішла до школи у Лондоні.
Вона вивчала літературу, французьку мову, історію та релігію, але її освіта не вважалася настільки серйозною, як у її старших братів. Також варто зазначити, що у Єлизавети та її старших братів і сестер була велика різниця у віці, але сім'я була дружною, часто збиралася разом на літні вечірки чи полювання. Вона була дитиною, яку любили, якій дарували подарунки, також існує багато її фотографій з дитинства. Пропонуємо подивитись на ці рідкісні архівні знімки маленької майбутньої королеви Великої Британії.
Вона здобула чудову освіту, а потім познайомилася з принцом Георгом VI і хоча його освідчення спершу відхилила, але все ж таки здалася і таки стала його дружиною, після весілля отримавши титул герцогині Йоркської. Надалі через зречення престолу Едуарда VIII її чоловік став новим королем Великої Британії, а вона відповідно королевою-консортом.
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