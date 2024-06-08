Була милою нареченою: який образ обрала для своєї весільної церемонії Масако – імператриця Японії

9 червня 1993 року в Касіко-докоро — одному з трьох палацових святилищ на території Імператорського палацу — спадковий принц Нарухіто одружився з дипломаткою Масако Овада. Спочатку відбулася традиційна весільна церемонія, а за нею була менш формальна і новоспечена принцеса перевдяглася в білу сукню.

Нарухіто та Масако у день весілля / Фото: Associated Press

На Масако була чарівна сукня із золотистою вишивкою, об'ємною спідницею та широкими бретельками. Носила сукню принцеса з приталеним жакетом із короткими рукавами, спереду на якому були золотисті ґудзики.

А ось воріт її жакета прикрашали об'ємні рюші, що нагадували пелюстки квітів. Доповнила весільний образ принцеса високими білими рукавичками, маленькою сумкою з короткою ручкою та яскравим макіяжем. Особливу увагу дружина спадкоємця приділила прикрасам з діамантами, адже на її голові була розкішна корона, на шиї — кольє, а на зап'ястях — парні браслети. Також діаманти сяяли і у її вухах. Наречений одягнув чорний класичний смокінг та білу сорочку, які доповнив краваткою-метеликом.

Нарухіто та Масако у день весілля / Фото: Getty Images

Також наречені зробили фото з батьками Нарухіто — імператором Акіхіто та імператрицею Мітіко. Для портрела Масако зняла жакет, продемонструвавши так сукню в повній красі.

Нарухіто та Масако у день весілля / Фото: Getty Images

Після цього пара проїхала на кабріолеті Rolls Royce вулицями Токіо, щоб привітати натовп.

Нарухіто та Масако у день весілля / Фото: Associated Press

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