Була модницею, любила хутра та діаманти: зимовий стиль Єлизавети Боуз-Лайон — королеви-матері

Мати королеви Єлизавети II увійшла в історію не лише як дружина британського короля Георга VI, а й як велика любителька гарного вбрання.

Єлизавета Боуз-Лайон прожила довге та однозначно яскраве життя. За роки свого життя вона завоювала статус модниці з бездоганним смаком і навіть вважалася іконою моди завдяки своєму елегантному та витонченому стилю.

Фото: Associated Press

Також Боуз-Лайон була відома тим, що віддавала перевагу пастельним тонам, пошитим на замовлення костюми та вишуканим капелюхам, які надалі стали її візитівкою, оскільки без них вона на публіку не виходила. Також її стиль мав великий вплив за часів її молодості, оскільки дівчата копіювали її і наслідували.

Єлизавета любила розкіш і багатство і це було помітно за її стилем — вона майже регулярно носила дороге хутро, прикраси та взуття. Капелюхи прикрашали квіти з шовку.

Фото: Associated Press

У холодну пору року вона надавала перевагу пальтам, але практично завжди у них був хутряний комір і манжети. Свої вбрання вона доповнювала ниткою перлів. У холоди на ній можна помітити рукавички, іноді муфту або горжетку.

Фото: Associated Press

І звичайно, жоден вихід королеви-матері не обходився без її діамантів. Жінка мала величезну колекцію прикрас і одну з її улюблених тіар зараз носить королева Камілла.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Також до старості вона продовжувала носити взуття на невеликих підборах, робила макіяж і укладання, а в її руці була невелика сумка.

Фото: Associated Press

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Читайте також: