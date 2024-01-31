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Була модницею, любила хутра та діаманти: зимовий стиль Єлизавети Боуз-Лайон — королеви-матері

Була модницею, любила хутра та діаманти: зимовий стиль Єлизавети Боуз-Лайон — королеви-матері

Фото: Associated Press

Мати королеви Єлизавети II увійшла в історію не лише як дружина британського короля Георга VI, а й як велика любителька гарного вбрання.

Єлизавета Боуз-Лайон прожила довге та однозначно яскраве життя. За роки свого життя вона завоювала статус модниці з бездоганним смаком і навіть вважалася іконою моди завдяки своєму елегантному та витонченому стилю.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Також Боуз-Лайон була відома тим, що віддавала перевагу пастельним тонам, пошитим на замовлення костюми та вишуканим капелюхам, які надалі стали її візитівкою, оскільки без них вона на публіку не виходила. Також її стиль мав великий вплив за часів її молодості, оскільки дівчата копіювали її і наслідували.

Єлизавета любила розкіш і багатство і це було помітно за її стилем — вона майже регулярно носила дороге хутро, прикраси та взуття. Капелюхи прикрашали квіти з шовку.

© Associated Press
Фото: Associated Press

У холодну пору року вона надавала перевагу пальтам, але практично завжди у них був хутряний комір і манжети. Свої вбрання вона доповнювала ниткою перлів. У холоди на ній можна помітити рукавички, іноді муфту або горжетку.

© Associated Press
Фото: Associated Press

І звичайно, жоден вихід королеви-матері не обходився без її діамантів. Жінка мала величезну колекцію прикрас і одну з її улюблених тіар зараз носить королева Камілла.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Також до старості вона продовжувала носити взуття на невеликих підборах, робила макіяж і укладання, а в її руці була невелика сумка.

© Associated Press
Фото: Associated Press
Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images
Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images
Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images
Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

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