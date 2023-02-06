Була на всі руки майстриня: як Єлизавета II опановувала незвичайну для принцеси професію

Дочка короля Георга VI принцеса Єлизавета росла незвичайною дитиною. У той час, як її сестра Маргарет захоплювалася світськими заходами і любила сяяти у вищому суспільстві, спадкоємиця трону займалася зовсім не жіночими справами.

Ми знайшли цікавий знімок, на якому принцеса Єлизавета заскочена під час навчання на механіка ATS у навчальному центрі на півдні Англії. Кадр був зроблений у квітні 1945 року, її мати королева Єлизавета зображена в кадрі поруч, вона стоїть одягнена в елегантне вбрання та капелюх, в руках тримає шубу та клатч і спостерігає за тим, як її дочка орудує інструментами та щось робить під капотом автомобіля. Того року принцесі було лише 18 років, а вона вже працювала водієм вантажівки та механіком.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Зазначимо, до глибокої старості Єлизавета II водила автомобіль і все життя робила це не маючи водійських прав. В останні роки життя її ледве було помітно за кермом, адже її зріст ставав дедалі менше. Але монархиня продовжувала займатися улюбленою справою, скільки могла.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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