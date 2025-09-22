- Дата публікації
Була на висоті: герцогиня Софі зробила захопливий реверанс перед японським імператором
Софі та принц Едвард пропустили державний візит президента США Дональда Трампа, оскільки готувалися до поїздки в Токіо.
Там герцогиня Софі та принц Едвард зустрілися з 65-річним імператором Японії в Імператорському палаці в Токіо та Софі зробила при зустрічі просто неймовірний реверанс.
Одягнена в сукню-сорочку з шовку Gabriela Hearst і туфлі на підборах з відкритою п’ятою, герцогиня Единбурзька присіла в глибокому реверансі, коли вони з Едвардом вітали імператора Нарухіто та його дружину, імператрицю Масако.
Хороший реверанс вимагає сили та рівноваги, і Софі володіє цим мистецтвом не гірше за принцесу Уельську Кейт, чиї реверанси зазвичай так захоплюють публіку.
Такий добровільний жест поваги є традицією у британській королівській родині, коли вітають інших осіб вищого королівського рангу.
Нагадаємо, герцогиня Единбурзька та її чоловік, принц Едвард відвідували Японію, щоб відсвяткувати міцні двосторонні відносини між країною та Великою Британією.
Тим часом перша леді Меланія Трамп відмовилася робити реверанс перед королем Чарльзом та королевою Каміллою під час державного візиту.