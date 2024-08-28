Була найяскравішою: тенісистка Наомі Осака вийшла на корт у зеленому вбранні з рюшами та бантами

26-річна японська тенісистка Наомі Осака – переможниця чотирьох турнірів Великого шолома в одиночному розряді, переможниця семи турнірів WTA в одиночному розряді і колишня перша ракетка світу в жіночому одиночному розряді – взяла участь у Відкритому чемпіонаті США з тенісу у Нью-Йорку.

Проте не лише своєю грою Наомі привернула увагу до цього заходу, а і вбранням.

Спортсменка вийшла на корт у яскраво-зеленому костюмі, створеному спеціально для неї брендами Nike та Ambush.

Наомі Осака / Фото: Associated Press

Її вбрання складалося з двох частин – нижньої сукні з рюшами на спідниці та білим бантом на спині, яку вона поєднала зі спеціальними короткими шортами, а також верхньої спідниці з фатину, яку потім зняла. Також на Наомі була біла коротка куртка-вітровка, яку на спині прикрашав зелений бант.

Наомі Осака / Фото: Associated Press

З бантами та рюшами були навіть навушники спортсменки і кросівки.

Наомі Осака / Фото: Getty Images

"Мені дуже подобається зелений колір. Я відчуваю, що він дає мені мир і спокій. Я думаю, що кольори дають силу", – сказала вона в інтерв'ю The New York Times, а також додала, що вбранням віддала данину Японії. "Я пам'ятаю, як в один з перших разів я поїхала до Японії і побачила стільки оборок і стільки бантів. Я б не стала автоматично асоціювати себе з дівчатами, коли перебуваю на корті, але мене все ж дійсно тягне до гарних і милих речей. Я думаю, що є щось дуже круте в тому, щоб зробити на цьому акцент".

Наомі Осака / Фото: Associated Press

Наомі Осака / Фото: Associated Press

Наомі Осака / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що раніше багато галасу вбранням для змагань наробила українська зірка тенісу Марта Костюк. Її вбрання було витонченим і елегантним попри те, що це високотехнологічний спортивний одяг від бренду Wilson, амбасадоркою якого вона є. На вбрання бренд надихнула її весільна сукня.

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