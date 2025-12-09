- Дата публікації
Була не в Лондоні: стало відомо, чому сестра принцеси Уельської не відвідала її різдвяний концерт
Минулого року Піппа Міддлтон-Метьюз була присутня на святі сестри.
Сестра принцеси Уельської — Піппа Міддлтон-Метьюз — пропустила різдвяний концерт у Вестмінстерському абатсві, на якому зібралася вся родина, хоча зазвичай присутня на важливому для Кейт заході.
Піппа вирушила з чоловіком Джеймсом Метьюзом на Формулу-1 до Абу-Дабі, де потрапила під приціл папараці. Подружжя було присутнє на Гран-прі Формули-1. Чоловік Піппи — колишній професійний гонщик і член ради директорів команди Williams F1, тож, ймовірно, вирушити на перегони замість концерту з королівською родиною — його ідея.
Репортер Sky Sports Тед Кравіц під час свого прямого ефіру в програмі «Qualifying Notebook» прогулювався перед фінальним заїздом, заскочивши на камеру Джеймса та Піппу, які на той момент стояли та спілкувалися з учасниками перегонів.
Уривок із цього сегменту пізніше був опублікований на TikTok.
Нагадаємо, Піппа та Джеймс одружилися у травні 2017 року і виховують трьох дітей: 6-річного Артура, 4-річну Грейс та 3-річну Роуз.