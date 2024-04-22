Була подружкою нареченої: який вигляд мала дочка принцеси Маргарет на весіллі Чарльза та Діани

Єдина дочка принцеси Маргарет – леді Сара Армстронг-Джонс була головною подружкою нареченої на весілля Чарльза та леді Діани 1981 року.

Сьогодні ми згадуємо, яким був образ однієї з головних подружок нареченої – принцеси Уельської на її весіллі з принцом Уельським Чарльзом у липні 1981 року. Нею була дочка принцеси Маргарет, сестри королеви Єлизавети ІІ – леді Сара.

Принцеса Діана та принц Чарльз у день свого весілля / Фото: Associated Press

Це фото було зроблено 29 липня 1981 року у соборі Святого Павла у Лондоні, де й проходила церемонія вінчання Чарльза та Діани. На той момент Сарі було 17 років, вона була на три роки молодшою за наречену.

На Сарі була кремово-біла сукня з об'ємними рукавами, прикрашеними бантами і мереживом, і пишним подолом також з мереживом, а талію підкреслював широкий пояс. Волосся леді Сари було зачесане назад і прикрашене квітковою шпилькою, а в руках вона несла букет квітів.

Леді Сара Чатто на весіллі принцеси Діани та принца Чарльза, 29 липня 1981 року / Фото: Getty Images

До речі, дочка Кейт та Вільяма Уельських – принцеса Шарлотта – дуже схожа на леді Сару на цьому фото.

Леді Сара Чатто / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, образ княгині Монако Грейс Келлі з весілля Чарльза та Діани.

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