Була щаслива зробити це знову: герцогиня Кембриджська вручила трофей Новаку Джоковичу

Герцогиня Кембриджська вчора на Вімблдоні просто сяяла. Вона приїхала подивитися фінал чоловічого одиночного розряду, а після гри вручила трофей Новаку Джоковичу.
Це четвертий поспіль титул Вімблдону для сербського тенісиста, а тріумф на Вімблдоні став уже сьомим у кар'єрі тенісиста. Джокович переміг після чотирьох сетів із австралійцем Ніком Кіргіосом.
Джокович отримав трофей на корті від герцогині Кембриджської під оплески переповненого Центрального корту.
Для тенісиста це вже 21 титул Великого шолома.
На гру Кейт та Вільяма взяли старшого сина принца Джорджа. Герцогиня мала чудовий вигляд в темно-синій сукні в горох від Alessandra Rich, доповнивши образ туфлями Alessandra Rich "Fab" та комплектом прикрас із сапфірами своєї свекрухи принцеси Діани.
На день раніше герцогиня Кембриджська вручила трофей представниці Казахстану Олені Рибакіної, яка перемогла у фіналі жіночого одиночного розряду.
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