Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Була щаслива зробити це знову: герцогиня Кембриджська вручила трофей Новаку Джоковичу

Дата публікації
Перегляди
525
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Була щаслива зробити це знову: герцогиня Кембриджська вручила трофей Новаку Джоковичу

Герцогиня Кембриджська та Новак Джокович / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська вчора на Вімблдоні просто сяяла. Вона приїхала подивитися фінал чоловічого одиночного розряду, а після гри вручила трофей Новаку Джоковичу.

Це четвертий поспіль титул Вімблдону для сербського тенісиста, а тріумф на Вімблдоні став уже сьомим у кар'єрі тенісиста. Джокович переміг після чотирьох сетів із австралійцем Ніком Кіргіосом.

Герцогиня Кембриджська та Новак Джокович / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська та Новак Джокович / Фото: Associated Press

Джокович отримав трофей на корті від герцогині Кембриджської під оплески переповненого Центрального корту.

Для тенісиста це вже 21 титул Великого шолома.

Герцогиня Кембриджська / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press
Герцогиня Кембриджська та Новак Джокович / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська та Новак Джокович / Фото: Associated Press

На гру Кейт та Вільяма взяли старшого сина принца Джорджа. Герцогиня мала чудовий вигляд в темно-синій сукні в горох від Alessandra Rich, доповнивши образ туфлями Alessandra Rich "Fab" та комплектом прикрас із сапфірами своєї свекрухи принцеси Діани.

Герцогиня Кембриджська із сином та чоловіком / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська із сином та чоловіком / Фото: Associated Press
Герцогиня Кембриджська / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

На день раніше герцогиня Кембриджська вручила трофей представниці Казахстану Олені Рибакіної, яка перемогла у фіналі жіночого одиночного розряду.

Герцогиня Кембриджська / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press
Герцогиня Кембриджська та Олена Рибакіна / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська та Олена Рибакіна / Фото: Associated Press

Читайте також:

Наступна публікація