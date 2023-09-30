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Була щедрою: стало відомо, який подарунок королева Єлизавета II одного разу зробила своїм онучкам - Беатріс та Євгенії

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Була щедрою: стало відомо, який подарунок королева Єлизавета II одного разу зробила своїм онучкам - Беатріс та Євгенії

Принцеса Беатріс та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Покійна монархиня любила всіх своїх онуків і правнуків і кожному хотіла зробити подарунок.

Дочкам її середнього сина – принца Ендрю – королева подарувала маєток вартістю 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. 1997 року Єлизавета II купила розкішний будинок із сімома спальнями у графстві Суррей під назвою Birch Hall, щоб її онучки могли використовувати його, коли стануть дорослими. Але члени королівської родини ніколи не жили у Birch Hall через високі витрати на його утримання, повідомляє express.

Принцеси Беатріс та Євгенія / © Getty Images
Принцеси Беатріс та Євгенія / Фото: Getty Images

Мати принцес Йоркських — Сара Йоркська — відмовилася переїжджати і натомість залишилася з принцом Ендрю в його Королівській ложі в Беркширі, незважаючи на те, що пара розлучилася 1992 року.

Принцеси Беатріс та Євгенія з мамою Сарою / © Associated Press
Принцеси Беатріс та Євгенія з мамою Сарою / Фото: Associated Press

Маєток у Сурреї пустував два роки, поки 1999 року його не продали за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Вважалося, що гроші від продажу будуть передані у довірче управління принцесам, яким на той час було лише 10 та 12 років.

Потім 2016 року його знову виставили на продаж за 4,2 мільйона фунтів стерлінгів приватні власники, які купили його у членів королівської родини.

Принцеса Беатріс та королева Єлизавета II / © Getty Images
Принцеса Беатріс та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Принцесам Беатріс та Євгенії так і не вдалося насолодитися незвичайним подарунком від своєї бабусі, королеви.

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