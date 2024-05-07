Була шанованою невісткою: чому королева Єлизавета II тепло ставилася до Сари Йоркської

Сара Фергюсон і принц Ендрю прожили в шлюбі десять років і розлучилися 1996 року, але 2008-го знову почали жити разом.
За словами королівського біографа Ендрю Лоуні, Сара привнесла стабільність у життя середнього сина королеви Єлизавети II – принца Ендрю, який до того ж був її улюбленим сином.
"Її покійна Величність була "справді вдячна" за те, що Фергі була в його житті", — каже експерт.
Принц Ендрю і Сара почали зустрічатися 1985 року, одружилися 1986 року, офіційно розійшлися 1992-го і розлучилися 1996 року. Після розлучення Сара перестала відвідувати сімейні заходи, такі як Різдво у Сандрінгемі чи служба на Великдень. Хоча, як пише express.co.uk, посилаючись на джерело, королева Єлизавета цінувала її важливу роль у вихованні її онучок – принцес Беатріс Євгенії.
2023 року, вже після смерті королеви, король Чарльз III знову запросив Сару Йоркську взяти участь у службі на Різдво в Сандрінгемі, а цього року вона з'явилася на великодній службі.
Кажуть, Сара Йоркська дала обіцянку королеві Єлизаветі II перед смертю, що підтримуватиме її сина й надалі. Експодружжя, нагадаємо, продовжує жити під одним дахом у Royal Lodge і у них навіть є один особливий ритуал.
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