Була шанованою невісткою: чому королева Єлизавета II тепло ставилася до Сари Йоркської

Сара Фергюсон і принц Ендрю прожили в шлюбі десять років і розлучилися 1996 року, але 2008-го знову почали жити разом.

За словами королівського біографа Ендрю Лоуні, Сара привнесла стабільність у життя середнього сина королеви Єлизавети II – принца Ендрю, який до того ж був її улюбленим сином.

Сара Йоркська з королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

"Її покійна Величність була "справді вдячна" за те, що Фергі була в його житті", — каже експерт.

Принц Ендрю і Сара почали зустрічатися 1985 року, одружилися 1986 року, офіційно розійшлися 1992-го і розлучилися 1996 року. Після розлучення Сара перестала відвідувати сімейні заходи, такі як Різдво у Сандрінгемі чи служба на Великдень. Хоча, як пише express.co.uk, посилаючись на джерело, королева Єлизавета цінувала її важливу роль у вихованні її онучок – принцес Беатріс Євгенії.

Сара Йоркська з дочками — принцесами Беатріс та Євгенією у день коронаційного концерту на честь короля Чарльза III / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

2023 року, вже після смерті королеви, король Чарльз III знову запросив Сару Йоркську взяти участь у службі на Різдво в Сандрінгемі, а цього року вона з'явилася на великодній службі.

Сара Йоркська на різдвяній службі 2023 року / Фото: Getty Images

Кажуть, Сара Йоркська дала обіцянку королеві Єлизаветі II перед смертю, що підтримуватиме її сина й надалі. Експодружжя, нагадаємо, продовжує жити під одним дахом у Royal Lodge і у них навіть є один особливий ритуал.

Читайте також: