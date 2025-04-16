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Була щаслива: що сказала королева Єлизавета II після весілля Кейт і Вільяма
Цього місяця принц та принцеса Уельські відсвяткують 14-ту річницю від дня свого весілля.
Кейт Міддлтон та принц Вільям одружилися 29 квітня 2011 року на церемонії у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
Королева Єлизавета II, яка вбралася цього дня в жовте пальто, сукню до тону і капелюх з квітами, а в руках тримала невелику кремову сумку, була в захваті від того, як відбулося весілля її онука Вільяма.
«Це було чудово», — сказала тоді Єлизавета II своєму чоловікові — принцу Філіппу, герцогу Единбурзькому, який також був на весіллі, пише express.co.uk.
З прикрас на монархині того дня був незмінний улюблений перлинний комплект, а на грудях — діамантова брошка.
Наречена, принцеса Кейт сяяла в мереживній сукні Alexander McQueen вартістю 250 000 фунтів стерлінгів і з довгим шлейфом, який люб’язно допомагала нести її молодша сестра Піппа Міддлтон.
В уривку зі своєї книжки «Королева», виданої 2022 року, автор Ендрю Мортон написав, що покійна монархиня вважала цей знаменний день важливою віхою для монархії після важких років, коли розпалися шлюби трьох із чотирьох її дітей.