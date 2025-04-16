Була щаслива: що сказала королева Єлизавета II після весілля Кейт і Вільяма

Королева Єлизавета II на весіллі Кейт та Вільяма / © Associated Press

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Кейт Міддлтон та принц Вільям одружилися 29 квітня 2011 року на церемонії у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Королева Єлизавета II, яка вбралася цього дня в жовте пальто, сукню до тону і капелюх з квітами, а в руках тримала невелику кремову сумку, була в захваті від того, як відбулося весілля її онука Вільяма.

Керол Міддлтон, королева Єлизавета II та герцогиня Камілла / © Associated Press

«Це було чудово», — сказала тоді Єлизавета II своєму чоловікові — принцу Філіппу, герцогу Единбурзькому, який також був на весіллі, пише express.co.uk.

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З прикрас на монархині того дня був незмінний улюблений перлинний комплект, а на грудях — діамантова брошка.

Королева Єлизавета II на весіллі Кейт та Вільяма, 2011 рік / © Associated Press

Наречена, принцеса Кейт сяяла в мереживній сукні Alexander McQueen вартістю 250 000 фунтів стерлінгів і з довгим шлейфом, який люб’язно допомагала нести її молодша сестра Піппа Міддлтон.

В уривку зі своєї книжки «Королева», виданої 2022 року, автор Ендрю Мортон написав, що покійна монархиня вважала цей знаменний день важливою віхою для монархії після важких років, коли розпалися шлюби трьох із чотирьох її дітей.

Керол Міддлтон, королева Єлизавета II, та герцогиня Камілла / © Associated Press