Була схожа на матір: розглядаємо весільний образ Лори Паркер-Боулз – дочки королеви Камілли

Її вбрання нареченої було у стилі, які дуже любить і часто носить Камілла.
Королева Великої Британії Камілла — дружина чинного короля Чарльза III — часто з'являється у світській хроніці, оскільки активно відвідує різні заходи, державні прийоми та інші країни. Вона носить тіари, які зберігаються в королівській колекції століттями, прикраси покійної королеви Єлизавети II, а також любить яскраві вбрання та крислаті капелюхи.
Однак родина королеви — її діти та онуки — дуже рідко де бувають, особливо її єдина дочка Лора. Але жінка дуже схожа на свою знамениту матір, а також носить вбрання тих самих дизайнерів, що й Камілла.
Однією з найобговорюваніших суконь Лори було її весільне вбрання. Вона вийшла заміж 6 травня 2006 року за бухгалтера Гаррі Лопеса в церкві Святого Кіріака у Вілтширі, одягнувши сукню, створену для неї брендом Anna Valentine.
Вбрання було у фасоні, який також часто носить королева Камілла — вільна легка сукня, з V-подібним вирізом і гофрованими рукавами-дзвонами з витонченою вишивкою. Низ сукні був з невеликим шлейфом і прикрашений квітами. У руці наречена тримала пишний букет із конвалій.
Вона завершила своє вбрання довгою фатою, сережками, браслетом та інкрустованою діамантами тіарою, яка є сімейною реліквією по материнській лінії і раніше належала Соні Розмарі Кабітт, баронесі Ешкомб.
Цю тіару Камілла одягала у день свого весілля з Ендрю Паркер-Боулзом, за якого вийшла заміж 1973 року. Серед гостей на весіллі Лори були принци Гаррі та Вільям, майбутня принцеса Уельська Кетрін, а також Ендрю Паркер-Боулз – батько Лори, який розлучився з Каміллою 1995 року.
Також, що цікаво, у сукні від цього ж бренду роком раніше — 9 квітня 2005-го — Камілла узаконила свої стосунки з Чарльзом.
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