Була стильною: який вигляд мала принцеса Діана, коли працювала у дитячому садку

Принцеса Діана з перших днів своїх стосунків із спадкоємцем британського престолу була у центрі уваги. Хоча увагу цю дуже не любила.

На цьому фото 19-річна леді Діана Спенсер залишає свою квартиру в Пімліко 12 листопада 1980 року. Вона одягнена в білу сорочку з високим коміром, кардиган з принтом оленів, чорну спідницю довжини нижче колін у тонку смужку і взута у високі шкіряні чоботи. У руках майбутня принцеса несла сумку від Chanel, у неї на обличчі був легкий макіяж, у вухах сережки-кільця, а погляд вона трохи опустила вниз, ніби бентежачись фотокамер. Через багато років після загибелі Діани стало відомо, що цей її фірмовий погляд — ні що інше, як ніяковість принцеси перед публікою, тому що Діана дуже не любила бути в центрі уваги.

Принцеса Діана, 1980 рік, Лондон / Фото: Getty Images

У листопаді 80-го року пресі стало відомо про те, що принц Чарльз планує оголосити про заручини з леді Діаною Спенсер. Букінгемський палац тоді заявив, що "немає нічого неминучого, і заручини – це чиста спекуляція". Але, як ми вже знаємо, Чарльз освідчився Діані 6 лютого, а публічно про заручини пари було оголошено 24 лютого 1981 року.

Нагадаємо, раніше ми показували вам, який вигляд мала принцеса Діана, коли працювала нянею в Лондоні.

19-річна принцеса Діана в дитячому садку "Молода Англія" у Пімліко / Фото: Getty Images

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