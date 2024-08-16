Була стильною: який вигляд мала принцеса Діана за кілька місяців до трагічної аварії

Принцеса Діана любила носити джинси і мала в них досить стильний вигляд.

Якось ми вже збирали для вас 6 образів принцеси Уельської, актуальних і сьогодні. Діана славилася тим, що у повсякденному житті не відрізнялася від своїх однолітків того часу. Багатьох її образи надихали.

Окрім любові до класичних синіх джинсів, які принцеса поєднувала з сорочками, блейзерами, зручними лоферами або високими чоботами, носила принцеса та білі джинси-скіні.

Принцеса Діана, травень 1997 року / Фото: Getty Images

Це фото було зроблено у травні 1997 року, за кілька місяців до її трагічної смерті. Принцесу Уельську тоді зазнімкували біля оздоровчого клубу "Челсі-Гарбор" у Лондоні. На ній був подовжений смугастий джемпер, білі джинси-скіні та блакитні замшеві мокасини. В руках принцеса несла шкіряну коричневу сумку та ракетку для тенісу, а під пахвою тримала свіжу пресу.

Діана загинула 31 серпня 1997 року внаслідок травм, отриманих в автомобільній аварії в тунелі Pont de l'Alma в Парижі. Нещодавно ми показували вам фото, який вигляд має острів, де похована принцеса.

Острів на території Елторп-гаусі, де похована принцеса Діана / Фото: Getty Images

Читайте також:

Принцеса Діана до весілля з принцом Чарльзом (13 фото)