Була струнка і з іншим кольором волосся: який вигляд мала під час вагітності королева Летиція

Сьогодні згадуємо який вигляд мала під час вагітності королева Іспанії Летиція.

У Летиції та її чоловіка короля Філіпа VI двоє дорослих дочок. Старша принцеса Леонор – майбутня королева Іспанії – народилася у жовтні 2005 року, а її молодша сестра інфанта Софія – у квітні 2007 року.

На цьому фото Летицію зазнімковано в Мадриді у жовтні 2005 року за кілька тижнів до її перших пологів. Її донька Леонор народилася 31 жовтня. Як бачите, у королеви був не дуже великий живіт навіть на дев'ятому місяці, і вона залишалася такою ж стрункою.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

А це фото було зроблено під час церемонії вручення премії Його Королівської Високості принца Феліпе за "Збереження біорізноманіття" у Фонді BBVA у Мадриді. Летиція підкреслила живіт сукнею в квітковий принт і одягла пальто кольору марсала.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як змінювалася зовнішність королеви Летиції та, які пластичні операції вона робила.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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