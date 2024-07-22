Була сумною: який вигляд мала Камілла Паркер-Боулз у день весілля Чарльза та Діани

Камілла була серед гостей свята зі своїм сином.
Весілля леді Діани Спенсер та Чарльза, принца Уельського, відбулося 29 липня 1981 року. Це була розкішна та грандіозна подія на якій було багато знаменитих і почесних гостей, фотографів, преси. Образ нареченої та прикраси обговорювалися у всьому світі і протягом багатьох років сукня Діани залишається взірцем весільної моди 80-х років.
Однак, як ми вже знаємо сьогодні, серце принца ніколи по справжній молодій нареченій не належало, адже він багато років кохав іншу жінку — Каміллу Розмарі Шанд, яка після заміжжя змінила прізвище на Паркер-Боулз. Коли Чарльз був у стосунках з Діаною, він продовжував спілкування з Каміллою, хоч і казав, що це просто дружба.
У день весілля пари Камілла також була серед запрошених гостей — їй дісталося не найкраще місце і, судячи з фото, вигляд у неї був дуже сумним, коли щаслива та розкішна Діана йшла проходом у розкішному та пишному вбранні.
На весілля Камілла одягла світлу сукню з довгими рукавами, капелюшок-таблетку з вуаллю і зробила свою фірмову зачіску, яку носить і сьогодні.
Через багато років після того дня, Діана згадувала той випадок у своїй скандальній книжці "Діана. Справжня історія з її вуст": "Отже, йдучи проходом, я помітила Каміллу, у блідо-сірому невеличкому капелюшку з вуаллю, та її сина Тома, який стояв на стільчику. І по цей день пам’ятаю - яскравий спогад. Тоді я подумала, ось і все, сподіватимемось на цьому усе й скінчилося".
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