Була сумною: який вигляд мала Камілла Паркер-Боулз у день весілля Чарльза та Діани

Весілля леді Діани Спенсер та Чарльза, принца Уельського, відбулося 29 липня 1981 року. Це була розкішна та грандіозна подія на якій було багато знаменитих і почесних гостей, фотографів, преси. Образ нареченої та прикраси обговорювалися у всьому світі і протягом багатьох років сукня Діани залишається взірцем весільної моди 80-х років.

Однак, як ми вже знаємо сьогодні, серце принца ніколи по справжній молодій нареченій не належало, адже він багато років кохав іншу жінку — Каміллу Розмарі Шанд, яка після заміжжя змінила прізвище на Паркер-Боулз. Коли Чарльз був у стосунках з Діаною, він продовжував спілкування з Каміллою, хоч і казав, що це просто дружба.

У день весілля пари Камілла також була серед запрошених гостей — їй дісталося не найкраще місце і, судячи з фото, вигляд у неї був дуже сумним, коли щаслива та розкішна Діана йшла проходом у розкішному та пишному вбранні.

Камілла Паркер-Боулз на весіллі Чарльза та Діани / Фото: Getty Images

На весілля Камілла одягла світлу сукню з довгими рукавами, капелюшок-таблетку з вуаллю і зробила свою фірмову зачіску, яку носить і сьогодні.

Камілла Паркер-Боулз на весіллі Чарльза та Діани / Фото: Getty Images

Через багато років після того дня, Діана згадувала той випадок у своїй скандальній книжці "Діана. Справжня історія з її вуст": "Отже, йдучи проходом, я помітила Каміллу, у блідо-сірому невеличкому капелюшку з вуаллю, та її сина Тома, який стояв на стільчику. І по цей день пам’ятаю - яскравий спогад. Тоді я подумала, ось і все, сподіватимемось на цьому усе й скінчилося".

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза, 29 липня 1981 рік / Фото: Associated Press

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