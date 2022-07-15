"Була у гарному настрої": стало відомо, як провела останні години перед смертю колишня дружина Дональда Трампа

Івану Трамп знайшли мертвою у її будинку у Нью-Йорку.

Вчора, 14 липня, померла перша дружина 45-го президента США Дональда Трампа та мама Іванки Трамп – Івана Трамп. Жінці було 73 роки.

Івана Трамп / Фото: Getty Images

Останні години свого життя пані Трамп провела у своєму улюбленому італійському ресторані у Нью-Йорку, який розташований за декілька хвилин ходьби від таунгаусу Івани в елітному Верхньому Іст-Сайді на Мангеттені. Туди вона пішла пообідати. Про це пише Daily Mail.

Останні фото першої дружини Трампа можна подивтися тут.

Працівники закладу розповіли журналістам, що того дня Івана була у хорошому настрої, але мала втомлений вигляд. Вона замовила небагато їжі.

А менеджер італійського ресторану Атілла Четін сказав, що під час свого останнього візиту до їхнього закладу - три тижні тому, Івана мала здоровий і чудовий вигляд.

Івана Трамп / Фото: Getty Images

У день смерті Івана була записана на зачіску у перукарні. За їхніми словами, під час останнього візиту Трамп напередодні вона мала здоровий вигляд. Вона розповідала їм, що готувалася поїхати у відпустку до Сен-Тропе.

Івана Трамп / Фото: Getty Images

Прийшовши додому, Івана підіймалась сходами у своєму будинку, їй стало зле - у неї зупинилося серце.

Мертву Трамп знайшла клінерка, яка прийшла до неї додому прибирати. Івана лежала і вже не дихала. Жінка викликала поліцію і медиків.

Івана Трамп / Фото: Getty Images

Нині проводиться судово-медична експертиза для встановлення точної причини та часу смерті Івани. А джерело, близьке до сім'ї, повідомило, що її здоров'я останнім часом погіршилося.

Нагадаємо, Іванка Трамп на своїй сторінці в Instagram та в Stories опублікувала зворушливі архівні світлини мами Івани.

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