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Була у сукні у квітковий принт: Джилл Байден сфотографували з маленьким онуком

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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207
Час на прочитання
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Була у сукні у квітковий принт: Джилл Байден сфотографували з маленьким онуком

Джилл Байден з чоловіком та онуком / Фото: Associated Press

Святкові вихідні вони вирішили провести всією сім'єю у заміському будинку.

Президента Джо Байдена сфотографували, коли він та його дружина Джилл йшли до борту Marine One, щоб вирушити до своєї заміської президентської резиденції Кемп-Девід на довгі святкові вихідні — 4 липня у США святкується День незалежності.

Джилл Байден з чоловіком та онуком / © Associated Press
Джилл Байден з чоловіком та онуком / Фото: Associated Press

Разом із президентом і першою леді був їхній онук Бо. Малюк є сином Гантера Байдена та Меліси Коен, а назвали його мабуть на честь старшого сина Джо Байдена — Джозефа Робінетта "Бо" Байдена III, який помер від раку 2015 року.

Для перельоту перша леді обрала сукню міді у великі сині квіти, темно-синій стильний тренч та зручні еспадрільї чорного кольору та з плетеною підошвою.

Джилл Байден з чоловіком та онуком / © Associated Press
Джилл Байден з чоловіком та онуком / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила укладанням та декількома прикрасами. Президент же, як завжди, був у темно-синьому костюмі, але цього разу без краватки.

Джилл Байден із онуком / © Associated Press
Джилл Байден із онуком / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
207
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