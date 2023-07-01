Була у сукні у квітковий принт: Джилл Байден сфотографували з маленьким онуком

Святкові вихідні вони вирішили провести всією сім'єю у заміському будинку.
Президента Джо Байдена сфотографували, коли він та його дружина Джилл йшли до борту Marine One, щоб вирушити до своєї заміської президентської резиденції Кемп-Девід на довгі святкові вихідні — 4 липня у США святкується День незалежності.
Разом із президентом і першою леді був їхній онук Бо. Малюк є сином Гантера Байдена та Меліси Коен, а назвали його мабуть на честь старшого сина Джо Байдена — Джозефа Робінетта "Бо" Байдена III, який помер від раку 2015 року.
Для перельоту перша леді обрала сукню міді у великі сині квіти, темно-синій стильний тренч та зручні еспадрільї чорного кольору та з плетеною підошвою.
Образ вона доповнила укладанням та декількома прикрасами. Президент же, як завжди, був у темно-синьому костюмі, але цього разу без краватки.
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