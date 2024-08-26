Була у відтінках зеленого: королева Максима із сім'єю відвідала перегони Формули-1

Сім'я завітала на спортивний захід, але не в повному складі.

25 серпня король Нідерландів Віллем-Александр, його дружина королева Максима, а також їхня середня дочка принцеса Алексія відвідали Гранпрі Нідерландів Формули-1 на трасі Зандворт. Також з ними на цьому спортивному заході з'явився племінник – 20-річний г раф Клаус-Казимир – син принца Костянтина та принцеси Лаурентін.

Королева Максима, король Віллем-Александр, принцеса Алексія та граф Клаус-Казимір / Фото: Getty Images

Сім'я добре провела час, позувала фотографам, а також спостерігала за перегонами. Королева на захід одягла вбрання в зелених відтінках, яке включало легкі шифонові штани в тропічний принт із зав'язками, а також вільний топ.

Образ Максими доповнили босоніжки від Valentino на плетеній танкетці, сумка на довгому ремінці, а також оливковий плащ-кейп від Zeus+Δione з квітковим малюнком. Особливо оригінальними в образі були прикраси, які вона обрала – королева відома любов'ю до креативних виробів у квітковій стилістиці. Цього разу вона одягла сережки у вигляді великих кал від бренду Cult Gaia.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Ця поява сім'ї на публіці відбулася після того, як стало відомо, що незабаром 19-річна принцеса Алексія розпочне навчання в Університетському коледжі Лондона, щоб вивчати науку та інженерію для соціальних змін. Ймовірно, ці змагання були одним із останніх публічних заходів, які вона відвідала перед тим, як поїде.

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