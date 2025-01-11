Була у військовій формі: іспанська принцеса Леонор відвідала місто Кадіс перед тим як вирушить у круїз

Це навчання — можливість поринути в морську дисципліну і в той же час піти стопами попередніх поколінь її сім'ї, які також плавали на цьому історичному судні.
10 січня спадкова принцеса Іспанії Леонор відвідала мерію Кадіса разом із рештою курсантів з навчального судна "Хуан Себастьян де Елькано". Їх привітав мер міста Бруно Гарсія.
Під час візиту принцеса розписалася у Книзі пошани міської ради. Пізніше вранці кронпринцеса та її однокурсники відвідали військово-морську школу, а потім церкву Діви Кармен у Сан-Фернандо.
Принцеса Леонор вирушить у навчальний круїз в межах своєї військової освіти, яка розпочнеться вже сьогодні — 11 січня 2025 року і завершиться в липні в Нью-Йорку.
На захід присвячений їхньому відчалюванню у круїз прибудуть також батьки дівчини – король Філіп та королева Летиція. Вони прибудуть з Мадрида, де були зайняті виконанням своїх королівських обов'язків, зокрема цього тижня провели прийом, на якому вітали дипломатичний корпус, акредитований в Іспанії.
Під час круїзу принцеса Леонор та її одногрупники відвідають шість іспанських міст та шість країн, включаючи Бразилію, Чилі, Перу, Колумбію, Домініканську Республіку та США. Про те, що принцеса вирушить у шестимісячний круїз, було повідомлено ще в грудні 2024 року.
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