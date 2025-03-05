Була у захваті: Меган Маркл поділилася кадрами з поїздки до Нью-Йорка

Меган Маркл не може натішитися з того, що її шоу вже можна подивитися.

У Instagram, який герцогиня Сассекська завела на початку 2025 року, вона опублікувала кілька фотографій із Нью-Йорка та показала, як на Таймс-сквер на Мангеттені рекламувався її восьмисерійний серіал.

Меган зробила кілька фотографій, коли була в Нью-Йорку днями. Вона приїжджала, щоб зробити сюрприз своїм відданим шанувальницям — дівчатам і жінкам, які підтримують і люблять Меган ще від моменту, коли вона вела свій блог до заміжжя з принцом Гаррі.

Шоу Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Те, який сюрприз Маркл організувала фанатами, вона також показувала в Instagram сторіз.

Шоу Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шоу Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шоу "З любов'ю, Меган" вийшло на Netflix 4 березня. Вчора герцогиня Сассекська показувала нові кадри з нього.

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