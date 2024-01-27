Була в білому пальті: княгиня Шарлін відвідала важливе свято в Монако – спаленні човна Святої Девоти

Цей захід — одна з найдавніших традицій князівства. День святої Девоти відзначається щороку 26 та 27 січня.

У межах святкування князь Альберт II, княгиня Шарлін та двоє їхніх дітей принцеса Габріелла та принц Жак відвідали церемонію спалення човна, що відбулася на набережній у Монако.

Княгиня Шарлін із чоловіком та дітьми / Фото: Getty Images

Свята Девота – національне свято в Монако. А сама Свята Девота є покровителькою чинного в Монако роду Гримальді і вважається, що захищає князівство за поганих часів.

Для святкування Шарлін одягла елегантне біле пальто із двобортними ґудзиками. Також на княгині були сережки з перлів, замшеві чоботи, високі шкіряні рукавички та шарф.

Княгиня Шарлін із дітьми / Фото: Getty Images

На публіку вона вийшла наступного дня після дня народження, їй виповнилося 46 років. З нагоди свята палац опублікував портрет Шарлін, для якого вибрали досить дивне фото.

Читайте також: