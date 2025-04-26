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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Була в чорній мереживній мантильї: королева Летиція відвідала прощання з Папою Римським

На жалобній церемонії королева продемонструвала свою повагу покійному понтифіку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Король Іспанії Філіп VI і королева Летиція

Король Іспанії Філіп VI і королева Летиція / © Associated Press

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція прибули на похорон Папи Франциска, який відбувається на площі Святого Петра у Ватикані. Як і інші монархи та політичні лідери країн, вони дотримувалися дрескоду і були одягнені у все чорне.

Король одягнув костюм, а королева, віддала перевагу сукні міді з руками три чверті. Її вбрання також прикрашала невелика торочка і дорогоцінна брошка з діамантами і перлами. Як істинна католичка, свою повагу до понтифіка вона висловила також покривши голову чорною мереживною мантильєю — цей аксесуар має глибоке коріння в історії іспанського католицького протоколу.

Король Іспанії Філіп VI і королева Летиція / © Associated Press

Король Іспанії Філіп VI і королева Летиція / © Associated Press

Щоб завершити образ, королева одягла чорні колготки — обов’язковий елемент для таких офіційних жалобних заходів, та туфлі на низьких підборах. У руці вона несла невелику сумку, а її макіяж був стриманим та лаконічним.

Під час церемонії прощання пара сиділа поруч із президентом Америки Дональдом Трампом та першою леді Меланією Трамп.

Президент США Дональд Трамп, Меланія Трамп, президент Естонії Алар Каріс, король Іспанії Філіпп VI, королева Іспанії Летиція / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп, Меланія Трамп, президент Естонії Алар Каріс, король Іспанії Філіпп VI, королева Іспанії Летиція / © Getty Images

Також серед тих, хто прибув попрощатися з Папою Франциском, були президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська / © Getty Images

Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська / © Getty Images

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