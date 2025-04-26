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Була в чорній мереживній мантильї: королева Летиція відвідала прощання з Папою Римським
На жалобній церемонії королева продемонструвала свою повагу покійному понтифіку.
Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція прибули на похорон Папи Франциска, який відбувається на площі Святого Петра у Ватикані. Як і інші монархи та політичні лідери країн, вони дотримувалися дрескоду і були одягнені у все чорне.
Король одягнув костюм, а королева, віддала перевагу сукні міді з руками три чверті. Її вбрання також прикрашала невелика торочка і дорогоцінна брошка з діамантами і перлами. Як істинна католичка, свою повагу до понтифіка вона висловила також покривши голову чорною мереживною мантильєю — цей аксесуар має глибоке коріння в історії іспанського католицького протоколу.
Щоб завершити образ, королева одягла чорні колготки — обов’язковий елемент для таких офіційних жалобних заходів, та туфлі на низьких підборах. У руці вона несла невелику сумку, а її макіяж був стриманим та лаконічним.
Під час церемонії прощання пара сиділа поруч із президентом Америки Дональдом Трампом та першою леді Меланією Трамп.
Також серед тих, хто прибув попрощатися з Папою Франциском, були президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.