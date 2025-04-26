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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Була в довгій сукні і з ціпком: королева Сільвія прийшла попрощатися з Папою після операції на нозі

Через реабілітацію королева мала провести квітень вдома, проте смерть понтифіка змусила її вийти у світ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Король Карл XVI Густав та королева Сільвія

Король Карл XVI Густав та королева Сільвія / © Associated Press

Папа Франциск — перший латиноамериканський понтифік і лідер близько 1,4 мільярда католиків — помер у віці 88 років 21 квітня, у Великодній понеділок.

26 квітня на площі Святого Петра у Ватикані відбулася жалобна церемонія, на якій зібралося близько 200 тисяч людей, аби вшанувати його пам’ять. Серед почесних гостей меси були глави держав та монархи.

/ © Associated Press

© Associated Press

Швецію на жалобному заході представляв король Карл XVI Густав та його дружина королева Сільвія. Обидва були в традиційному жалобному вбранні — король одягнув чорний костюм і краватку, а ось Сільвія була в чорній довгій сукні з рукавами і довгій мереживній мантильї, якою покрила голову. Також королева одягла кілька прикрас, а замість туфель віддала перевагу зручним лоферам.

Також можна помітити, що Сільвія з ціпком. Ймовірно, королеві ще важко ходити після її нещодавньої операції на стопі, яка була пов’язана із вальгусною деформацією першого пальця.

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