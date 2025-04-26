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Була в довгій сукні і з ціпком: королева Сільвія прийшла попрощатися з Папою після операції на нозі
Через реабілітацію королева мала провести квітень вдома, проте смерть понтифіка змусила її вийти у світ.
Папа Франциск — перший латиноамериканський понтифік і лідер близько 1,4 мільярда католиків — помер у віці 88 років 21 квітня, у Великодній понеділок.
26 квітня на площі Святого Петра у Ватикані відбулася жалобна церемонія, на якій зібралося близько 200 тисяч людей, аби вшанувати його пам’ять. Серед почесних гостей меси були глави держав та монархи.
Швецію на жалобному заході представляв король Карл XVI Густав та його дружина королева Сільвія. Обидва були в традиційному жалобному вбранні — король одягнув чорний костюм і краватку, а ось Сільвія була в чорній довгій сукні з рукавами і довгій мереживній мантильї, якою покрила голову. Також королева одягла кілька прикрас, а замість туфель віддала перевагу зручним лоферам.
Також можна помітити, що Сільвія з ціпком. Ймовірно, королеві ще важко ходити після її нещодавньої операції на стопі, яка була пов’язана із вальгусною деформацією першого пальця.