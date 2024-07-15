Була в ніжній сукні в квіти: нова дівчина Пітера Філліпса сходила з ним на матч з поло

46-річний Пітер Філліпс — син принцеси Анни та онук покійної королеви Єлизавети II — відвідав матч з поло Royal Charity, який відбувся на стадіоні Castle Ground у Віндзорі. Чоловік привернув увагу тим, що прийшов на цей спортивний захід зі своєю новою коханою Гаррієт Сперлінг.

Відомо, що пара зустрічається відносно недовго, адже тільки у квітні Пітер розійшовся з жінкою на ім'я з Ліндсі Воллес. Гаррієт же 44 роки і вона є фахівчинею з педіатрії в Національній службі охорони здоров'я Англії, раніше теж була одружена і має дітей.

Для заходу вона одягла ніжну білу сукню у блакитно-зелений принт із квітами та смужками від Beulah London, яку носила в поєднанні з білою сумкою від Anya Hindmarch та еспадрильями з яскравими оксамитовими зеленими шнурками від бренду Penelope Chilvers. Образ Гаррієт завершував ланцюжок з підвіскою, а також сонцезахисні окуляри.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / Фото: Getty Images

Також сукню від Beulah London одягала минулого тижня і Піппа Міддлтон – сестра принцеси Кейт. Жінка супроводжувала принцесу Уельську на фінал Вімблдонського чемпіонату з тенісу.

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