Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Була в ніжній сукні в квіти: нова дівчина Пітера Філліпса сходила з ним на матч з поло

Була в ніжній сукні в квіти: нова дівчина Пітера Філліпса сходила з ним на матч з поло

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / Фото: Getty Images

На заході вони трималися за руки.

46-річний Пітер Філліпс — син принцеси Анни та онук покійної королеви Єлизавети II — відвідав матч з поло Royal Charity, який відбувся на стадіоні Castle Ground у Віндзорі. Чоловік привернув увагу тим, що прийшов на цей спортивний захід зі своєю новою коханою Гаррієт Сперлінг.

Відомо, що пара зустрічається відносно недовго, адже тільки у квітні Пітер розійшовся з жінкою на ім'я з Ліндсі Воллес. Гаррієт же 44 роки і вона є фахівчинею з педіатрії в Національній службі охорони здоров'я Англії, раніше теж була одружена і має дітей.

Для заходу вона одягла ніжну білу сукню у блакитно-зелений принт із квітами та смужками від Beulah London, яку носила в поєднанні з білою сумкою від Anya Hindmarch та еспадрильями з яскравими оксамитовими зеленими шнурками від бренду Penelope Chilvers. Образ Гаррієт завершував ланцюжок з підвіскою, а також сонцезахисні окуляри.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images
Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / Фото: Getty Images

Також сукню від Beulah London одягала минулого тижня і Піппа Міддлтон – сестра принцеси Кейт. Жінка супроводжувала принцесу Уельську на фінал Вімблдонського чемпіонату з тенісу.

Читайте також:

Принц Вільям несподівало навідав українських біженців у Польщі

Принц Вільям несподівало навідав українських біженців у Польщі

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Новини королівських родин
Наступна публікація