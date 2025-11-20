ТСН у соціальних мережах

Була в сережах королеви Єлизавети II: розкішний вечірній образ принцеси Уельської на Королівському вар’єте-шоу

Принцеса Уельська відвідала вчора разом із чоловіком королівське вар’єте-шоу в лондонському Альберт-голі та викликала фурор своїм розкішним вечірнім образом.

Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

На вечері Кейт з’явилася в оксамитовій сукні смарагдового відтінку від Talbot Runhof з відкритими плечима та лінією декольте. Образ принцеси доповнював золотий клатч Jenny Packham, взула вона темно-зелені оксамитові туфлі на підборах Manolo Blahnik, а родзинкою її образу стали сережки-люстри з діамантами від Greville і браслет-чокер королеви Марії.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Сережки, які цього вечора наділа Кейт, особливі, їх королева Єлизавета II отримала як весільний подарунок. Кейт надівала їх кілька разів, востаннє — торік у липні під час державного візиту президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини до Великої Британії.

Принц Вільям і принцеса Кейт на державному бенкеті / © Getty Images

Принц Вільям і принцеса Кейт на державному бенкеті / © Getty Images

Прикраса створена будинком Cartier у період від 1918-го до 1929 року, виконана у стилі ар-деко з діамантами сучасного огранювання платинової оправи. Сережки залишила у спадок королеві-матері її подруга Маргарет Гревілл 1942 року разом з багатьма іншими прикрасами, а потім подаровані королеві Єлизаветі II на весілля 20 листопада 1947 року.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Можливо, Кетрін неспроста одягла ці сережки саме напередодні річниці весілля королеви Єлизавети II та принца Філіпа.

