Суспільство
383
1 хв

Була в строгому класичному вбранні: Меланія Трамп відвідала пам'ятний захід у Пентагоні

Захід проводили в Національному меморіалі жертвам терактів 11 вересня. Цьогоріч виповнилося 24 роки від дня тих страшних подій, які забрали життя майже 3000 осіб.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді США Меланія Трамп з’явилася разом із чоловіком-президентом на заході, який проводили в Пентагоні, присвяченому 24-й річниці терактів 11 вересня 2001 року.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

55-річна Меланія одягла строгу чорну сукню-сорочку і вкотре продемонструвала урок витонченості та елегантності. Вбрання було довжини міді, мало рукави до ліктя та комір.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Талію Трамп підкреслила широким поясом з пряжкою, а також доповнила образ лаконічними сережками з діамантами, туфлями зі зміїної шкіри на високих шпильках і сонцезахисними окулярами.

Волосся першої леді було укладене в лаконічну, але ідеальну зачіску.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Також Дональд Трамп публічно поцілував руку дружині. Останнім часом Трампи стали часто проявляти почуття одне до одного на публіці, хоча раніше поводилися стриманіше.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Також подружжя весь час трималося за руки.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

383
