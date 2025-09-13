Була в строгому класичному вбранні: Меланія Трамп відвідала пам'ятний захід у Пентагоні

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді США Меланія Трамп з’явилася разом із чоловіком-президентом на заході, який проводили в Пентагоні, присвяченому 24-й річниці терактів 11 вересня 2001 року.

55-річна Меланія одягла строгу чорну сукню-сорочку і вкотре продемонструвала урок витонченості та елегантності. Вбрання було довжини міді, мало рукави до ліктя та комір.

Талію Трамп підкреслила широким поясом з пряжкою, а також доповнила образ лаконічними сережками з діамантами, туфлями зі зміїної шкіри на високих шпильках і сонцезахисними окулярами.

Волосся першої леді було укладене в лаконічну, але ідеальну зачіску.

Також Дональд Трамп публічно поцілував руку дружині. Останнім часом Трампи стали часто проявляти почуття одне до одного на публіці, хоча раніше поводилися стриманіше.

Також подружжя весь час трималося за руки.